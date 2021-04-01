Объем промышленного производства столицы за год вырос на 11,3%

Промышленное производство столицы показало рост на 11,3 процента в январе-феврале этого года. Об этом сообщает официальный портал мэрии mos.ru.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, главным фактором роста стало развитие обрабатывающей промышленности: по сравнению с январем-февралем прошлого года ее объем вырос на 7,6%.

В количественном отношении заметно увеличилось производство бумаги и бумажных изделий, объем продукции вырос в 2,5 раза. Сопоставимый рост продемонстрировали медицинские изделия и препараты.