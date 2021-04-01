Прокуратура передала в суд дело жителей Пензы, укравших грудничка в Подольске

Подольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей Пензенской области. Все трое обвиняются по пп. "а", "д" ч. 2 ст. 126 УК РФ - то есть в похищении заведомо несовершеннолетнего группой лиц по предварительному сговору.

Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Наталия Григорьева, по версии следствия две женщины, заранее договорившись о похищении младенца зашли в квартиру потерпевшей под видом медиков. После "осмотра" грудничка они сообщили матери, что ее месячному сыну якобы нужна срочная медицинская помощь и госпитализация. В итоге они похитили ребенка и на машине с сообщником за рулем увезли его в Пензенскую область.

Как отметила официальный представитель прокуратуры, ребенок не пострадал и в настоящее время находится с мамой. Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Подольский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.