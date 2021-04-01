Собянин: Метро стало ближе для 175 тысяч жителей Хорошево-Мневников

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин открыл сразу две новых станции метро Большой Кольцевой линии - "Народное Ополчение" и "Мневники".

В своем персональном блоге глава города написал о том, какое это важное событие для москвичей: "Город стал ближе для 175 тысяч жителей района Хорошево-Мневники. Станция "Мневники" - это ворота в Мневниковскую пойму, где мы строим новый комфортный городской район. "Народное Ополчение" - будущая пересадка на Рублево-Архангельскую линию метро. А название новой станции станет данью уважения ополченцам 1612, 1812 и 1941 годов".

Мэр отметил, что активная стройка Большой кольцевой линии идет и на других линиях: "В этом году закончим проходку тоннелей, откроем еще несколько станций. А через 1,5-2 года - полностью замкнем Большое кольцо".

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев добавил, что помимо станций "Народного Ополчения" и "Мневники", в западный участок БКЛ входят станции , "Терехово" и "Кунцевская". С запуском всего участка улучшится транспортное обслуживание районов Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково с населением свыше 530 тысяч человек.

Большая кольцевая линия Московского метрополитена строится на расстоянии десяти километров от имеющегося кольца. БКЛ - длиной 70 километров - станет самой протяженной линией под землей в мире и третьей по счету внутригородской кольцевой линией рельсового пассажирского транспорта в Москве после Кольцевой и Московского центрального кольца (МЦК). На новом кольце разместится 31 станция, с которых пассажиры смогут сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено десять станций БКЛ, самая молодая до сих пор была станция "Электрозаводская", которую ввели в строй в последний день прошлого года.