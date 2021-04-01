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01.04.2021 14:11
Рубрика: Экономика

Собянин: Полностью замкнем Большое кольцо через 1,5 - 2 года

Текст: Любовь Проценко
Вчера на Большой Кольцевой линии Московского метрополитена появились сразу две новые станции - "Народное Ополчение" и "Мнёвники". Открыл их мэр города Сергей Собянин. Поблагодарив строителей за то, что качественно и в срок ввели их, в своем персональном блоге глава города написал о том, какое это важное событие для москвичей: "Город стал ближе для 175 тысяч жителей района Хорошёво-Мнёвники.

Станция "Мнёвники" - это ворота в Мневниковскую пойму, где мы строим новый комфортный городской район. "Народное Ополчение" - будущая пересадка на Рублево-Архангельскую линию метро. А название новой станции станет данью уважения ополченцам 1612, 1812 и 1941 годов".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Новыми станциями, по оценке экспертов, будут пользоваться ежедневно около 40 тысяч пассажиров, а в перспективе с учетом строительства жилья, идущего в этой части города, их число может возрасти до 90 тысяч. Новые маршруты сэкономят горожанам, по словам мэра, 30-40 минут времени на каждой поездке. Комфортнее станет и тем, кто сейчас ездит со станции "Хорошевская" - она станет свободнее примерно на четверть. Новые станции, по прогнозам транспортников, привлекут и до 5,5 тысячи новых пассажиров, которые раньше пользовались наземным общественным и личным транспортом. Благодаря этому ожидается снижение нагрузки на прилегающую улично-дорожную сеть: на проспекте Маршала Жукова - на 7%, улице Народного Ополчения - на 2%, Звенигородском шоссе - на 7-8%, улице Нижние Мневники - на 11%, Кутузовском проспекте - на 4-5%.

Название станции "Народного ополчения" дали сами москвичи в ходе голосования на "Активном гражданине" - в рабочем проекте она называлась "Карамышевской". С такой инициативой выступил городской совет ветеранов, напомнив, что в этом году отмечается 80-летие народного ополчения 1941 года. Практически никто из тех, кто ушел тогда 16-летними на фронт, не вернулся домой. В пешеходной доступности от новой станции, на улице Народного ополчения, находится памятник "Ополченцы", установленный в 1974 году. И вот теперь в память об ополченцах 1941 года, а также их дедах и прадедах, ополченцах 1612 и 1812 годов, на стены новой станции нанесены портреты защитников Москвы с помощью ультрафиолетовой печати.

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев отметил, что, помимо уже введенных, в западный участок БКЛ входят станции "Терехово" и "Кунцевская". С запуском всего участка улучшится транспортное обслуживание также районов Кунцево, Филевский Парк и Фили-Давыдково с населением свыше 530 тысяч человек.

Активная стройка Большой кольцевой линии идет и на всех других участках: "В этом году закончим проходку тоннелей, откроем еще несколько станций. А через полтора-два года полностью замкнем Большое кольцо", - заключил Собянин.

Напомню, Большая кольцевая линия Московского метрополитена строится на расстоянии десяти километров от имеющегося кольца. Длиной 70 километров, она станет самой протяженной линией под землей в мире. На ней разместится 31 станция, с которых пассажиры смогут сделать 20 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД. Уже введено десять станций БКЛ, самая молодая до сих пор была станция "Электрозаводская", которую ввели в строй в последний день прошлого года.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Расширение московского метро

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