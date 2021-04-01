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01.04.2021 18:17
Рубрика: Происшествия

Столичная полиция проверит 35 тысяч сомнительных транзакций в крупном банке

Текст: Михаил Фалалеев
Поводом для масштабной проверки стала информация о примерно 35 тысячах сомнительных транзакций, поступивших из ПАО Сбербанк. Проверку этих сведений подразделения ГУ МВД России по Москве сейчас проводят по поручению Прокуратуры Москвы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили, что столичная полиция фиксирует рост преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Поэтому на постоянной основе реализуется комплекс мер, направленных на их выявление и раскрытие, проводятся профилактические мероприятия среди различных категорий граждан.

Фото: iStock
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Почему происходит этот рост? По мнению полицейских аналитиков, одной из основных причин, способствующих дистанционным хищениям денег клиентов кредитных организаций, является непринятие службами безопасности банковских структур должных мер реагирования на сомнительные денежные транзакции. Как правило, вместо проведения полноценных проверок они ограничиваются фиксацией этих транзакций с последующим направлением материалов в правоохранительные органы. Бывают случаи разглашения сотрудниками кредитно-финансовых организаций банковской тайны, утечки персональных данных клиентов.

Сейчас для проверки информации о сомнительных транзакциях Сбербанка задействовано значительное количество полицейских. Как показывают промежуточные результаты этой проверки, в подавляющем большинстве случаев транзакции носят законный характер и не содержат признаков преступлений.

В столичном полицейском главке напомнили, что сотрудники в ходе проверок информации о возможных дистанционных хищениях денег не звонят клиентам банков, не интересуются реквизитами их банковских счетов и кредитных карт, не требуют перевода денег на резервные счета. При необходимости вызова гражданина в отдел полиции для опроса ему направляется повестка.

ГУ МВД России по Москве подготовило обращения в Центральный банк РФ и Прокуратуру Москвы о принятии соответствующих мер реагирования в отношении кредитно-финансовых организаций, нарушающих законодательство о банковской деятельности.

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