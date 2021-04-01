У экс-прокурора Раменского потребовали изъять имущество на 749 млн рублей

Заместитель Генерального прокурора направил в Симоновский суд Москвы иск к бывшему Раменскому городскому прокурору Московской области Константину Томбулову и иным лицам об обращении в доход Российской Федерации их имущества на сумму свыше 749 миллионов рублей.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, антикоррупционная проверка установила, что с октября 2000 года по ноябрь 2018 года, занимая различные должности в органах прокуратуры и Следственного комитета, Томбулов приобрел 268 объектов недвижимости. В их числе квартиры, жилые дома, помещения, земельные участки стоимостью 749 миллионов рублей. При этом совокупный доход членов его семьи составил 12 миллионов рублей.

По данным Генпрокуратуры, для сокрытия факта обладания значительными финансовыми средствами все это имущество регистрировалось на родственников и доверенных лиц Константина Томбулова. При этом у родственников и знакомых прокурора не оказалось легальных источников дохода, на которые бы они смогли купить всю эту дорогую недвижимость.