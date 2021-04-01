У ветерана пытались украсть почти 3,5 миллиона рублей

Крупную аферу в отношении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны предотвратили московские полицейские. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что в полицию с заявлением обратился 92-летний москвич, проживающий в квартире одного из домов на Котельнической набережной. Пенсионер рассказал, что его пытаются обокрасть.

Ранее пенсионер уже обращался в территориальный отдел МВД по факту хищения 2 миллионов рублей с его расчетного счета. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В связи с этим над ветераном войны полиция осуществляла шефство. И, как оказалось, не напрасно.

На телефон пенсионера стали поступать звонки от неизвестных, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что ему нужно передать для проведения экспертизы находившиеся у него на счетах 3 миллиона 400 тысяч рублей. Дальше все проходило под контролем оперативников. Сотрудники уголовного розыска при передаче денег в квартире пенсионера задержали подозреваемую - 31-летнюю жительницу столицы. Задержанная представила фиктивный документ, подтверждающий, что она якобы является сотрудницей правоохранительных органов. Мошенница не смогла довести свой умысел до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, так как была задержана полицейскими.