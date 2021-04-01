Установленный на Арбате фонтан "Принцесса Турандот" будет отремонтирован

Одну из наиболее заметных достопримечательностей Арбата, фонтан "Принцесса Турандот", ждет ремонт.

"Началась разработка проекта по ремонту памятника "Принцесса Турандот" у здания театра имени Вахтангова", - сообщает официальный портал правительства и мэра Москвы mos.ru.

Эта скульптурная композиция с фонтаном была установлена в 1997 году. Ее открытие приурочили к 75-летию первой постановки спектакля "Принцесса Турандот". Премьера состоялась в 1922 году. Режиссером был Евгений Вахтангов.

Во время разработки проекта специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования. Эксперты также изучат все особенности монументы. Ремонт памятника-фонтана планируют провести в 2022-2023 годах.