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01.04.2021 19:03

В Липецкой области начались учения добровольных пожарных

В Липецке стартовали масштабные учения для добровольных пожарных. За два дня 167 огнеборцев из Липецкого района освоят навыки оказания первой помощи, действий при пожарах и других чрезвычайных ситуациях под руководством профессиональных спасателей. Благодаря этим навыкам добровольцы смогут помочь пожарным с успешным тушением возможных загораний на ранней стадии, считают в МЧС.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Учебно-методический сбор для добровольцев такого масштаба впервые проходит на территории области. Перед его началом в поселке Сухоборье был открыт пожарно-спасательный пост № 44. Это первый из четырех спасательных постов, которые появятся на территории области в нынешнем году. Решение об усилении противопожарной составляющей региона и увеличении группировки сил и средств областной и федеральной противопожарной службы было принято главой региона Игорем Артамоновым.

Фото: Администрация Липецкой области
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- У нас большие инвестиции в пожарную охрану, благодаря чему у спасателей имеется хорошая материальная база. Мы добились того, что леса в регионе не горят, а пожарные всегда вовремя прибывают на место чрезвычайного происшествия. Обязательно будем продолжать работу в этом направлении, чтобы достичь лучших результатов в деле спасения людей и природы, - отмечает Игорь Артамонов.

Новый пост будет обслуживать пять населенных пунктов, в которых проживают 1,5 тысячи человек. Спасатели смогут более эффективно реагировать на чрезвычайные ситуации. В их распоряжении есть все необходимое для работы на пожаре или проведения спасательных работ локального масштаба.

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