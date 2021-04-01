В Москве начинается сезон летних веранд

Несмотря на апрельское похолодание, владельцы московских кафе все равно решили открывать уличные веранды. Их ждут не дождутся и москвичи. Они звонят в "Депо", "Гамбринус" и другие популярные в городе заведения с одним и тем же вопросом: скоро можно будет посидеть с друзьями на улице? Неделю терпения, отвечают рестораторы: первые кафе-подснежники уже заканчивают монтаж летних "филиалов".

Оживление в среде рестораторов началось еще с середины марта, когда власти разрешили монтировать веранды, рассказал "РГ" глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. "Бизнес понемногу начинает восстанавливаться, и открытие уличных кафе этому поспособствует", - считает он. Погода, правда, в Москве пока не весенняя. Тепло заглянуло в регион на несколько дней, но теперь снова - слякоть, дожди, промозглый ветер."Но весна все равно чувствуется, - рассказал "РГ" представитель сети "Гамбринус" Аркадий Погосов. - И мы уже построили каркас, завозим мебель. Веранда для нас - хорошая возможность компенсировать доходы, упущенные во время пандемии". Как правило, сборка конструкций летнего кафе занимает пару недель. На Варшавском шоссе и в районе метро "Римская" одна из знаменитых хинкальных уже почти готова к открытию. "Честно говоря, я бы и сегодня зашел сюда поужинать после работы", - говорит местный житель Борис. - Пригласил бы друзей. А то в крытые заведения не многие соглашаются идти".

Поглядывают на стройку и прохожие: скоро ли открытие? Присматриваются для летних бизнес-ланчей "Тут рядом фудкорт есть хороший, и неплохое кафе рядом, мы часто туда заходим на обед с коллегами, - говорит посетитель центра "Моя карьера" Игорь. - Конечно, ждем, когда на открытом воздухе можно будет посидеть".

До открытия осталась примерно неделя, говорит представитель ресторана Аркадий Погосов. Как раз и погода должна стабилизироваться. Немало звонков от посетителей получает в эти дни и фудхолл "Депо" на Лесной улице. "Готовимся, думаем, к концу апреля примем гостей", - рассказывают представители гастрономического центра.

"Безусловно, открытие летних веранд помогает рестораторам увеличить товарооборот, ведь у них появляется дополнительная площадь к стационарным помещениям", - считает заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "В абсолютных цифрах эту прибавку трудно подсчитать, но точно знаю: доход от веранд крайне необходим всем ресторанам в теплое время, - отметил Аркадий Погосов. - Ведь если веранда оформлена дизайнерски, а не просто в виде зонтиков со стульями, - то средний чек там не меньше, чем в стационарных заведениях".

Ранее "РГ" отмечала, что популярность заведений общепита в Москве после спада заболеваемости понемногу начинает расти. Доходы кафе, ресторанов и клубов стабилизируется с момента смягчения ограничений. Например, по состоянию на конец января доходы рестораторов были на уровне 74% от докризисного уровня прошлого года, на конец февраля уже 81%, а суммарный оборот предприятий общественного питания за первые два месяца 2021 года составил почти 27 млрд рублей.

Летние кафе в Москве - традиционная примета сезона. Власти разработали особый стандарт, по которому они устанавливаются. Есть схема размещения этих объектов, в которой уже более 3 тысяч позиций. Каких-то серьезных ограничений для рестораторов нет. Правила основаны лишь на требованиях безопасности и комфорта. Конструкции не должны перегораживать тротуары и заходить в охранные зоны метро. Веранды также должны легко сворачиваться за короткое время: летом в Москве нередко меняется погода, усиливается ветер. И в таких случаях рестораторы должны иметь возможность быстро все убрать. Во всем остальном у владельцев широкий простор для творчества. Никаких новых требований к верандам в предстоящем сезоне не предусмотрено, объяснил "РГ" заммэра Владимир Ефимов. Курить на верандах нельзя, как и в крытых кафе - это все общественные места. И перчаточно-масочный режим, хотя и обедаете на воздухе, соблюдать пока все равно придется - санитарные ограничения по-прежнему действуют. Но даже это не должно отпугнуть гостей. Владельцы кафе рассчитывают, что москвичи будут заходить к ним на веранды на ужин, на дни рождения, а может быть, проведут и отложенные из-за коронавируса корпоративы.