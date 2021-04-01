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01.04.2021 00:40
Рубрика: Власть

Клик о помощи

Для наблюдателей в столице запустят мобильное приложение
Текст: Максим Милославский
Российская газета - Столичный выпуск № 69(8420)
Приложение "Мобильный наблюдатель" планируется протестировать в Москве в апреле. Наблюдатели смогут воспользоваться им в единый день голосования в сентябре, сообщил в среду руководитель московского электронного штаба Илья Массух.

В столице предстоящей осенью помимо выборов в Госдуму пройдут довыборы депутатов городской Думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. К официальному объявлению выборов в Москве должны запустить мобильное приложение. Сервис поможет наблюдателям от Общественной палаты Москвы и представителям Общественного штаба, которые будут следить за ходом выборов, держать связь в режиме 24/7. Например, наблюдатели смогут оперативно сообщать о возможных нарушениях. После открытия участков каждый из наблюдателей сообщит о старте работы. Из данных, полученных через приложение, в Общественном штабе сформируется большая интерактивная карта. Зелеными точками на ней будут отмечены открывшиеся вовремя избирательные участки. Если они будут красными, штаб будет выяснять, по какой причине там не началось голосование. Через приложение можно отправить и копии итоговых протоколов. Как рассказал Илья Массух, пользователями приложения станут примерно шесть-семь тысяч наблюдателей.

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости
В ОП представили программу подготовки наблюдателей для сентябрьских выборов

Кроме того, на предстоящих выборах в Госдуму в Москве за каждым из 15 одномандатных избирательных округов закрепят куратора от Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами. "В Москве 3600 участков. Возможно, будет трехдневное голосование плюс досрочное, - заметил зампредседателя Общественной палаты столицы Алексей Венедиктов. - Идея наша заключается в том, чтобы за каждым из округов на выборах в Государственную Думу был закреплен один человек из штаба, Общественной палаты. Тогда на каждого куратора будет порядка 230 наблюдателей, что даст возможность наблюдать более детально за ситуацией в реальном времени".

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