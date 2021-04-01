В Москве за взятку задержан финансовый инспектор

По подозрению в получению взятки в крупном размере в Москве задержан главный государственный налоговый инспектор отдела оперативного контроля ИФНС России № 10 Мурат Мурадов. По сообщению ТАСС, ему уже официально предъявлено обвинение.

Хамовнический суд Москвы своим решением арестовал его до 29 мая.

Есть информация, что Мурадов задержан в связи уголовным делом московского бизнесмена Даниила Мартинсона, которого в июле прошлого года Басманный суд Москвы отправил под домашний арест. Он обвиняется в даче взятки в крупном размере.