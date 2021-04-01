В Подмосковье мошенники обманули пенсионеров на 2 миллиона рублей

Аферисты в Сергиевом Посаде и Подольске применили старый, но все еще хорошо работающий способ телефонного мошенничества.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в ноябре 2020 года злоумышленники, случайным образом набирая номера, звонили пенсионерам и представлялись их родственниками. Взволнованным голосом они сообщали, что стали виновниками ДТП. Затем в разговор вступали якобы сотрудники правоохранительных органов, которые предлагали за денежное вознаграждение решить вопрос о непривлечении к уголовной ответственности мнимых правонарушителей. Пожилые люди, чтобы выручить родственников, соглашались на условия аферистов и передавали им деньги.

Таким образом подельники обманули четверых жителей Сергиево-Посадского городского округа и двоих - городского округа Подольск в возрасте от 72 до 88 лет. Они выманили у пенсионеров свыше 2 миллионов рублей.

Полицейские задержали двоих подозреваемых жителей столицы. Оба взяты под стражу.