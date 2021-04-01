В Подмосковье откроют 16 площадок для строительных отходов

Новости

На заводе Johnson & Johnson в США испортили 15 млн доз вакцины 02:54
Два региона Австрии вслед за Веной продлят локдаун из-за COVID-19 02:39
Медработников в Италии обязали пройти вакцинацию от коронавируса 01:27
В США начнут прививать детей от COVID-19 до начала нового учебного года 01:13
Теннисист дисквалифицирован на 14 лет за договорные матчи 00:59
В Тбилиси закидали яйцами гостиницу, где остановился журналист Познер 00:57
"Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока-2" 31.03.2021
Управление Суэцкого канала задержит Ever Given до конца расследования 31.03.2021
Состав вакцин от коронавируса можно менять при появлении новых штаммов 31.03.2021
Первые проданные Lada Largus попали под отзыв 31.03.2021
С понедельника в Греции откроются промтоварные магазины 31.03.2021
Росгвардия назвала правильными действия спецназа при штурме дома в Вешках 31.03.2021
Чорлука объявил о решении покинуть "Локомотив" 31.03.2021
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая 31.03.2021
Алексей Оверчук обсудил изменение климата с управляющим Всемирного банка 31.03.2021
Россия выдала Литве подозреваемого в создании нарколаборатории 31.03.2021
В Вооруженных силах вылечили от коронавируса более 32,2 тысячи человек 31.03.2021
Грызлов назвал "нулевой" репутацию Украины в переговорном процессе 31.03.2021
Устроившие потасовку на чемпионате России лыжники дисквалифицированы 31.03.2021
Матвиенко: У конкурса "Лидеры России" есть большой потенциал 31.03.2021
Захарова: РФ адекватно ответит на санкции Австралии 31.03.2021
Глава СК ответил на жалобы граждан, недовольных расследованием 31.03.2021
Росстат: Цены на подсолнечное масло и сахар продолжают расти 31.03.2021
Премьеру второй части "Венома" снова перенесли 31.03.2021
В Сочи предложили штрафовать туристов-нарушителей в горах 31.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
01.04.2021 00:50
Рубрика: Экономика

Прием лома

В Подмосковье откроют 16 площадок для строительных отходов
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск № 69(8420)
К началу июня в Подмосковье откроют первые пять комплексов по переработке строительного мусора. Они появятся в Дубне, Дмитрове, Мытищах, Рузе и Химках. Годовая мощность каждого комплекса составит 200 тысяч тонн.

Строит эти площадки самый крупный региональный оператор Подмосковья - компания "РТ-Инвест". "Сейчас доводим их до технологического стандарта, закупаем оборудование", - сообщил гендиректор компании Андрей Шипелов. Современное оснащение комплексов позволит выбирать из строительных отходов до 8 полезных фракций.

Как преобразуются мусорные полигоны

По данным областного министерства экологии и природопользования, каждый год в Подмосковье образуется порядка 50 миллионов кубометров отходов строительства, сноса и грунта. И часть из них находит приют в лесах и на обочинах дорог. Почему? Во-первых, потому, что на стройплощадках очень часто работают нелегальные возчики. А во-вторых, утилизация такого мусора требует специального оборудования, которого на обычных комплексах просто нет. Из ситуации выходили, дооборудуя дробилками и гидроножницами отдельные имеющиеся площадки, но при существующих объемах стройотходов проблемы это не решало.

По большому счету, и пять спецкомплексов ее не решат. Но вдогонку к ним создаются еще площадки. "Всего их будет 16, причем 6 оборудуются на уже существующих комплексах по переработке отходов", - уточняет зампред правительства - министр экологии и природопользования области Андрей Разин. Весь комплекс должен будет заработать 1 июня

В регионах Экономика ЖКХ Общество Экология Власть Работа власти Регионы Московская область Правительство Московской области Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Макрон ввел общенациональный карантин во Франции с 3 апреля
Мурашко: Привитым от COVID-19 понадобится повторная вакцинация
СК показал видео из сгоревшего дома в Новых Вешках
Матвиенко назвала странным выбор песни от РФ для "Евровидения"
Молодежная сборная России не вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Программу туристического кешбэка продлили на 2021 год
Россиянам рассказали, как за ними "следят" их смартфоны