В Подмосковье откроют 16 площадок для строительных отходов

К началу июня в Подмосковье откроют первые пять комплексов по переработке строительного мусора. Они появятся в Дубне, Дмитрове, Мытищах, Рузе и Химках. Годовая мощность каждого комплекса составит 200 тысяч тонн.

Строит эти площадки самый крупный региональный оператор Подмосковья - компания "РТ-Инвест". "Сейчас доводим их до технологического стандарта, закупаем оборудование", - сообщил гендиректор компании Андрей Шипелов. Современное оснащение комплексов позволит выбирать из строительных отходов до 8 полезных фракций.

По данным областного министерства экологии и природопользования, каждый год в Подмосковье образуется порядка 50 миллионов кубометров отходов строительства, сноса и грунта. И часть из них находит приют в лесах и на обочинах дорог. Почему? Во-первых, потому, что на стройплощадках очень часто работают нелегальные возчики. А во-вторых, утилизация такого мусора требует специального оборудования, которого на обычных комплексах просто нет. Из ситуации выходили, дооборудуя дробилками и гидроножницами отдельные имеющиеся площадки, но при существующих объемах стройотходов проблемы это не решало.

По большому счету, и пять спецкомплексов ее не решат. Но вдогонку к ним создаются еще площадки. "Всего их будет 16, причем 6 оборудуются на уже существующих комплексах по переработке отходов", - уточняет зампред правительства - министр экологии и природопользования области Андрей Разин. Весь комплекс должен будет заработать 1 июня