В прокуратуру отправлено резонансное дело об убийстве бизнесмена в 2009 году

Столичные следователи объявили о том, что расследование завершено против исполнителей убийства бизнесмена Шабтая фон Калмановича и покушения на убийство его водителя. Само преступление произошло еще в 2009 году, а предполагаемых убийц поймали десять лет спустя.

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова говорит, что обвинение предъявлено Багаудину Костоеву, Али Белхороеву и Батыру Тумгоеву.

Напомним, что тело коммерсанта Шабтая фон Калмановича с огнестрельными ранениями нашли днем 2 ноября 2009 года в Москве. Калмановича нашли в машине, которая стояла на Новодевичьем проезде. В машине так же был раненый водитель, которого врачи смогли спасти.

В СК рассказывают, что Тумгоев сообщил подельникам предполагаемый маршрут Калмановича. Обвиняемые на Lada Priora серебристого цвета без номеров поравнялись с Мерседесом Калмановича. За рулем был Белхороев. На Смоленской набережной, Костоев из окна машины открыл по Мерседесу огонь. Потом следователи собрали с места происшествия 19 гильз калибра 9 мм.