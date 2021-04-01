В столице впервые перепишут птиц, зверей и растения

Новости

Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19 15:46
Discord добавил в приложение аналог "комнат" из Clubhouse 15:38
Водитель Volkswagen попала в реанимацию после ДТП на Садовом кольце 15:35
Видео: Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета 15:35
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 15:27
Россия и Туркмения обсудили перспективы военного сотрудничества 15:23
В Швеции пересмотрят график вакцинации от коронавируса 15:22
Власти будут добиваться ареста виновника массового ДТП в центре Москвы 15:20
Экс-президента "Маст-банка" приговорили к 8,5 годам 15:12
На полигоне под Красноярском нашли контейнеры с неизвестным содержимым 15:09
На Урале школьник получил травму во время психологического тренинга 15:02
У ветерана пытались украсть почти 3,5 миллиона рублей 14:53
В Подмосковье мошенники обманули пенсионеров на 2 миллиона рублей 14:47
Посольство РФ в Софии "выразило сочувствие" Госдепартаменту США 14:40
Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2" 14:38
Синоптики спрогнозировали необычайно теплый апрель в Москве 14:29
Путин внес кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 14:25
Тренер прокомментировал дисквалификацию биатлониста Сучилова 14:17
По делу о превышении полномочий задержан глава департамента Минпромторга 14:14
Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 14:06
Котяков: На новую выплату на детей подано более 40 тысяч заявлений 14:02
Швейцарцы пересели на велосипеды из-за коронавируса 13:57
В Совфеде объяснили заявления Борреля о РФ провалом его поездки в Москву 13:56
В Совфеде назвали инцидент с Познером в Тбилиси спланированной антироссийской акцией 13:51
В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом COVID-19 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 14:21
Рубрика: Общество

В столице впервые перепишут птиц, зверей и растения

Текст: Ирина Огилько
Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости
Фото: Андрей Соломонов/РИА Новости

Впервые в столице подключат волонтеров к переписи птиц, зверей и растений. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Фото: istockphoto
Минприроды: Уровень экологической ответственности среди россиян растет

Как рассказали в пресс-службе, такая акция пройдет впервые в столице. "Мы приглашаем волонтеров и всех заинтересованных людей к переписи представителей флоры и фауны столицы, в том числе и занесенные в Красную книгу города, - рассказали в пресс-службе. - Эти данные помогут составить картину обитания животных на природных территориях Москвы и произрастания редких растений".

Для того, чтобы участвовать в акции, нужно просто фиксировать птиц, зверей и растения с указанием места, времени и присылать информацию с фото в социальные сети или на почту дирекций природных территорий Москвы для определения и учета вида. Кроме этого, запланированы рейды по особо охраняемым природным территориям, во время которых будут искать редкие виды животных и растений. Вместе со специалистами добровольцы отправляются по определенному маршруту, где ранее были замечены редкие звери, птицы или даже насекомые, чтобы совместными усилиями подтвердить их местообитание и зафиксировать. Присоединиться к таким рейдам смогут все желающие.

Публиковать расписание рейдов будут на страницах социальных сетей Мосприроды.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2"
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
В Госдуме оценили слова Борреля о высылке дипломатов из России
Что надо знать родителям при выборе школы
Всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19? Комментарий эксперта