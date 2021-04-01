В столице впервые перепишут птиц, зверей и растения

Впервые в столице подключат волонтеров к переписи птиц, зверей и растений. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как рассказали в пресс-службе, такая акция пройдет впервые в столице. "Мы приглашаем волонтеров и всех заинтересованных людей к переписи представителей флоры и фауны столицы, в том числе и занесенные в Красную книгу города, - рассказали в пресс-службе. - Эти данные помогут составить картину обитания животных на природных территориях Москвы и произрастания редких растений".

Для того, чтобы участвовать в акции, нужно просто фиксировать птиц, зверей и растения с указанием места, времени и присылать информацию с фото в социальные сети или на почту дирекций природных территорий Москвы для определения и учета вида. Кроме этого, запланированы рейды по особо охраняемым природным территориям, во время которых будут искать редкие виды животных и растений. Вместе со специалистами добровольцы отправляются по определенному маршруту, где ранее были замечены редкие звери, птицы или даже насекомые, чтобы совместными усилиями подтвердить их местообитание и зафиксировать. Присоединиться к таким рейдам смогут все желающие.

Публиковать расписание рейдов будут на страницах социальных сетей Мосприроды.