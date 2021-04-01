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01.04.2021 10:54
Рубрика: Происшествия

В Туле причиной ДТП с 15 пострадавшими стал инсульт водителя

Текст: Елена Шулепова (Тула)

В Туле автобус с медиками попал в аварию из-за инсульта у водителя. По уточненным данным, в ДТП получили травмы 15 человек.

На Ставрополье произошло смертельное ДТП с автобусом

- Водителя автобуса увезли на "скорой" с признаками инсульта, - сообщила "РГ" старший помощник облпрокурора Ирина Бацейкина. В региональном минздраве подтвердили, что у 62-летнего мужчины диагностирован инсульт.

Напомним, авария произошла в 7:20 в районе Московского вокзала в Туле. По данным полиции, водитель автобуса почувствовал себя плохо и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с SangYong, затем зацепил Hyundai и врезался в забор техникума.

По данным минздрава, в ДТП получили травмы 15 человек, в том числе медики, ехавшие на работу в поселок Петровский. В числе пострадавших медиков 12 сотрудников психиатрической больницы, один - горбольницы №1. Кроме того, пострадали водитель и беременная женщина - пассажир иномарки.

На месте ЧП работали семь бригад скорой помощи. Все пострадавшие доставлены в горбольницу скорой помощи №11, кроме одного - он от госпитализации отказался.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

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