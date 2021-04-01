В Туле в ДТП с автобусом пострадала беременная женщина

Новости

Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19 15:46
Discord добавил в приложение аналог "комнат" из Clubhouse 15:38
Водитель Volkswagen попала в реанимацию после ДТП на Садовом кольце 15:35
Видео: Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета 15:35
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 15:27
Россия и Туркмения обсудили перспективы военного сотрудничества 15:23
В Швеции пересмотрят график вакцинации от коронавируса 15:22
Власти будут добиваться ареста виновника массового ДТП в центре Москвы 15:20
Экс-президента "Маст-банка" приговорили к 8,5 годам 15:12
На полигоне под Красноярском нашли контейнеры с неизвестным содержимым 15:09
На Урале школьник получил травму во время психологического тренинга 15:02
У ветерана пытались украсть почти 3,5 миллиона рублей 14:53
В Подмосковье мошенники обманули пенсионеров на 2 миллиона рублей 14:47
Посольство РФ в Софии "выразило сочувствие" Госдепартаменту США 14:40
Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2" 14:38
Синоптики спрогнозировали необычайно теплый апрель в Москве 14:29
Путин внес кандидатуру Москальковой на пост омбудсмена 14:25
Тренер прокомментировал дисквалификацию биатлониста Сучилова 14:17
По делу о превышении полномочий задержан глава департамента Минпромторга 14:14
Рамзан Кадыров выдвинут на Нобелевскую премию мира 14:06
Котяков: На новую выплату на детей подано более 40 тысяч заявлений 14:02
Швейцарцы пересели на велосипеды из-за коронавируса 13:57
В Совфеде объяснили заявления Борреля о РФ провалом его поездки в Москву 13:56
В Совфеде назвали инцидент с Познером в Тбилиси спланированной антироссийской акцией 13:51
В России выявили 78 случаев заражения британским штаммом COVID-19 13:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 14:52
Рубрика: Происшествия

В Туле в ДТП с автобусом пострадала беременная женщина

Текст: Елена Шулепова (Тула)

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Туле. Получившая травмы беременная женщина чувствует себя удовлетворительно, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального минздрава.

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Песков рассказал подробности ДТП с его служебной машиной

Водитель служебного автобуса был оперативно госпитализирован с инсультом, врачи успели ему помочь. В настоящее время он в реанимации.

В ДТП получили травмы 12 сотрудников психиатрической больницы и один - горбольницы №1. Все они ехали на работу в поселок Петровский. Кроме того пострадали водитель и пассажир иномарки - беременная женщина. На месте ДТП работали семь бригад скорой помощи.

Все пострадавшие доставлены в горбольницу скорой помощи №11, кроме одной женщины, получившей медпомощь на месте. После обследования шесть человек были госпитализированы, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести. "Беременная женщина в удовлетворительном состоянии. Она оставлена в гинекологическом отделении для динамического наблюдения", - сообщили "РГ" в пресс-службе минздрава.

Напомним, авария произошла на улице Путейская в районе Московского вокзала. Служебный автобус ПАЗ, в котором ехали сотрудники Тульской областной психиатрической больницы №1 им. Каменева, направлялся со стороны вокзала. В салоне в момент аварии находилось 17 человек. Внезапно водителю стало настолько плохо, что он потерял управление. Автобус на повороте выехал на "встречку", где столкнулся с SsangYong, затем зацепил Hyundai. Остановил неуправляемый транспорт забор техникума.

Следователи регионального СК России начали доследственную проверку случившегося на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Прокуратура Тульской области также организовала проверку ДТП с участием пассажирского транспорта.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула

Главное сегодня

Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Германия ввела в строй сухопутную ветку "Северного потока-2"
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром
В Госдуме оценили слова Борреля о высылке дипломатов из России
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал