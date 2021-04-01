В Туле в ДТП с автобусом пострадала беременная женщина

Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Туле. Получившая травмы беременная женщина чувствует себя удовлетворительно, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального минздрава.

Водитель служебного автобуса был оперативно госпитализирован с инсультом, врачи успели ему помочь. В настоящее время он в реанимации.

В ДТП получили травмы 12 сотрудников психиатрической больницы и один - горбольницы №1. Все они ехали на работу в поселок Петровский. Кроме того пострадали водитель и пассажир иномарки - беременная женщина. На месте ДТП работали семь бригад скорой помощи.

Все пострадавшие доставлены в горбольницу скорой помощи №11, кроме одной женщины, получившей медпомощь на месте. После обследования шесть человек были госпитализированы, состояние четверых врачи оценивают как средней тяжести. "Беременная женщина в удовлетворительном состоянии. Она оставлена в гинекологическом отделении для динамического наблюдения", - сообщили "РГ" в пресс-службе минздрава.

Напомним, авария произошла на улице Путейская в районе Московского вокзала. Служебный автобус ПАЗ, в котором ехали сотрудники Тульской областной психиатрической больницы №1 им. Каменева, направлялся со стороны вокзала. В салоне в момент аварии находилось 17 человек. Внезапно водителю стало настолько плохо, что он потерял управление. Автобус на повороте выехал на "встречку", где столкнулся с SsangYong, затем зацепил Hyundai. Остановил неуправляемый транспорт забор техникума.

Следователи регионального СК России начали доследственную проверку случившегося на предмет наличия либо отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Прокуратура Тульской области также организовала проверку ДТП с участием пассажирского транспорта.