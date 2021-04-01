В Туле в ДТП с автобусом пострадали 11 человек

В Туле автобус с медиками протаранил две легковушки. По предварительным данным, в аварии пострадали 11 человек, информация о пострадавших уточняется, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев.

Авария произошла на улице Путейская в районе Московского вокзала. Автобус ПАЗ, в котором по информации облпрокуратуры, находились сотрудники Тульской областной психиатрической больницы №1 им. Каменева, ехал со стороны вокзала. В салоне в момент аварии находились около 20 человек.

По предварительным данным полиции, водитель автобуса почувствовал себя плохо и допустил выезд на встречную полосу. На "встречке" он сразу столкнулся с SangYong, затем зацепил Hyundai. Остановил неуправляемый автобус забор, в который он врезался.

В результате аварии за медицинской помощью обратились 11 человек - 9 пассажиров автобуса и оба водителя легковых машин. Как сообщил Андрей Ярцев с ссылкой на инспекторов ГИБДД, работающих на месте происшествия, серьезных травм нет, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Прокуратура Тульской области организовала проверку ДТП с участием пассажирского транспорта.