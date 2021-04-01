В Туле возбудили дело по факту ДТП с 15 пострадавшими

В Туле СКР возбудил уголовное дело по ДТП, в котором пострадали 15 человек, в том числе 13 медиков и беременная женщина. Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

В рамках расследования назначены экспертизы, необходимые для установления полной и объективной картины случившегося. В сообщении также говорится, что причиной аварии стало ухудшение состояния здоровья водителя служебного автобуса. Также подчеркивается, что все пострадавшие получили медицинскую помощь своевременно.

ДТП с автобусом ПАЗ, который вез медиков от остановки общественного транспорта на работу в Тульскую областную психиатрическую больницу №1 им. Каменева в поселок Петровский, произошло утром в районе Московского вокзала. Из-за резкого ухудшения состояния здоровья водитель потерял управление, и автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми иномарками, а затем врезался в стену металлического ангара. В момент аварии в салоне находились 17 человек.

В ДТП получили травмы 12 сотрудников психиатрической больницы и один - горбольницы №1. Кроме того пострадали водитель и пассажир иномарки - беременная женщина. На месте ДТП работали семь бригад скорой помощи. Все пострадавшие доставлены в горбольницу скорой помощи № 11, кроме одной женщины, получившей медпомощь на месте.

- После обследования шесть человек были госпитализированы, состояние четверых оценивается, как средней тяжести, - рассказала и.о. главного врача больницы Виктория Данильченко.