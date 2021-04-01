Виновник массового ДТП на Садовом кольце ездил с подложными номерами

Виновник массового ДТП на Новинском бульваре в Москве ездил с подложными номерами, сообщает департамент транспорта столицы.

Всего с января этого года, за три месяца, зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима автомобилем, из-за которого случилась эта авария. Но штрафы автовладельцу не оформлялись, поскольку машина была снята с учета и передвигалась по городу с подложными регистрационными знаками.

Напомним, ДТП произошло в 11.40, автомобиль, следовавший по внутренней стороне Садового кольца, перед въездом в тоннель под Новым Арбатом, вдруг резко повернул налево и протаранил несколько автомобилей, выезжавших из тоннеля. Судя по видеозаписи, маневр был совершенно необъяснимый.

В результате, пять автомобилей пострадало. Женщина-водитель одной из пострадавших машин доставлена в реанимацию.

Пока виновнику аварию грозит уголовная ответственность за ДТП, в котором причинен тяжкий вред здоровью. За подложные номера он будет отвечать по административному Кодексу.