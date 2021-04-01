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01.04.2021 10:36
Рубрика: Происшествия

Воронежские следователи отстранены из-за ДТП с участием судьи

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

По итогам личного приема граждан глава СК Александр Бастрыкин поручил временно отстранить от работы сотрудников воронежского управления ведомства, занимавшихся расследованием ДТП с участием судьи. Авария произошла в июле 2020 года: ехавший по набережной Volkswagen Touareg без видимых причин врезался в стоящий на обочине ВАЗ-2115. 61-летний водитель последнего, подошедший в момент аварии к багажнику, серьезно пострадал. Родственники утверждают, что мужчина стал инвалидом.

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В ходе расследования были проведены две экспертизы, результаты которых противоречили друг другу. Бастрыкин раскритиковал подчиненных за то, что не было назначено третье исследование и распорядился передать материалы по ДТП для изучения в центральный аппарат СК.

В отношении сотрудников, занимавшихся расследованием аварии на месте, начата служебная проверка, они на время отстранены от работы. По итогам расследования ДТП и при наличии оснований СК намерен ходатайствовать перед высшей квалификационной коллегией судей РФ о возбуждении уголовного дела против виновницы аварии, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Побывавшая на приеме у Бастрыкина женщина рассказала о давлении на нее - по этому поводу также назначена процессуальная проверка.

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