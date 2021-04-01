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01.04.2021 10:58

В поисках инженеров

Что нужно для привлечения в морскую отрасль квалифицированных кадров
Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 69(8420)
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, до 2025 года округу понадобятся более 90 тысяч инженеров. Необходимость в ИТР-специалистах зависит от развития отраслей в регионах. Потребность в инженерах-судостроителях - одна из наиболее выраженных в Приморском крае. "РГ" спросила у представителей вузов и бизнеса, какие пути решения кадровой проблемы они видят.

Евгений Новосельцев, советник руководителя Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыскательского и конструкторско-технологического института морского флота:

Фото: Мария Пушкарева
Как на Дальнем Востоке реализуется комплекс мер по развитию экономики

- Морские перевозки грузов, рыболовство и рыбопереработка, судостроение и судоремонт относятся к основным отраслям экономики Дальнего Востока. При этом у нас нет стратегии развития морских портов и морского транспорта. Каждый участник реализовывает свои собственные планы, точечно развивает инфраструктуру. Что такое современный морской терминал? Это 600-700 человек работников плюс сотрудники организаций, которые обслуживают порт. Но их численность должна быть в два раза больше, а как минимум четверть этих людей - иметь вузовское образование. Поэтому, разрабатывая стратегию развития морских портов, стоит говорить и о том, какие кадры и в каком количестве нам нужны.

Олег Щека, ректор ФГБОУ ВО "Дальрыбвтуз":

- Что нужно сделать для того, чтобы вузы развивались более успешно, готовили кад­ры в нужном объеме? Мы можем увеличить количество студентов, но для этого требуется современное оборудование. Нужны хорошие условия, чтобы сюда приезжали учиться лучшие ребята и учить - лучшие преподаватели. Например, мы развиваем кампус, но четыре общежития за его территорией, построенные достаточно давно, - это не то что вчерашний, это позавчерашний день. У нас есть проект по созданию современного жилого комплекса, стоимость которого невысока на фоне тех инвестиций, которые идут в инфраструктуру Дальнего Востока. Он создаст действительно привлекательные условия для будущих студентов.

Георгий Мартынов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья:

- Сегодня для молодежи самая главная мотивация к работе - деньги. Рыбаки заплатили 142 миллиарда рублей за квоты на краба, платят и будут платить за строительство судов под квоты. Из отрасли идет отток средств. Может ли в такой ситуации большинство компаний платить достойные деньги своим сотрудникам? Ответ: "К сожалению, не может". Поэтому ребята, которые учатся, например, судовождению, идут работать в иностранные компании, где получают очень приличные деньги и хороший соцпакет. Вот такую модель нам надо выстроить и для морских отраслей в Российской Федерации.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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Игорь Улейский, директор ООО "Торговый дом "Рыбзавод "Каменский":

- Мы не подаем заявки в Дальрыбвтуз для подготовки конкретных специалистов. Но это касается не только нас. Кто из коллег отправлял ребят по целевому набору? Думаю, единицы. Этот разрыв между промышленностью и образованием нужно преодолевать. Члены дальневосточных профильных ассоциаций могли бы способствовать формированию отраслевого заказа на подготовку кадров как для морского транспорта, так и для рыбной промышленности. Еще один нюанс - качество подготовки, и здесь большую роль должна сыграть организация практики для молодых людей. Эту задачу мы тоже должны решать вместе с вузами.

Инесса Бабич, президент ассоциации взаимодействия и развития предприятий "Международный бизнес-клуб "Диалоги":

- У бизнеса есть возможность вкладывать средства в образование, открывать учебные центры на предприятиях, учебные классы для занятий в школах. Члены нашего клуба готовы брать людей на практику и стажировки. Каждый год по их заявкам мы отправляем обращения в приморские вузы, но, к сожалению, пока на наши призывы откликается только один университет.

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