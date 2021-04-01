Инвесторы отправятся в экспедицию на поиск перспективных стартапов

Изучить самые оптимальные практики региональных высокотехнологичных экосистем и организовать применение их по всей стране поможет экспедиция "Инновационная Россия 2021". Она стартует 2 апреля в Южно-Сахалинске. Инвесторы и эксперты венчурной индустрии проедут через всю страну от Сахалина до Калининграда и от Мурманска до Сочи.

85 мероприятий пройдет в 40 городах. В ходе экспедиции состоятся лекции и мастер-классы для авторов проектов, будут организованы встречи с руководителями регионов для обсуждения планов развития технологического предпринимательства, круглые столы с инвесторами, топ-менеджерами крупных компаний и лидерами бизнес-сообществ. Кроме прочего, на этих встречах выявят проблемы и точки роста в регионах. Участники также посетят технопарки, бизнес-инкубаторы и другие объекты инновационной инфраструктуры. В результате желающие реализовать свой стартап получат ценные советы и возможность познакомиться с людьми, которые могут помочь это сделать. Еще одним итогом экспедиции станет большое исследование, результаты которого презентуют на финальном мероприятии в Санкт-Петербурге в ноябре 2021 года.

- Наша задача в каждом городе - понять, как живут стартаперы, предприниматели и инвесторы, чего им не хватает для развития. Мы возьмем лучшие практики инновационной экосистемы. Причем это будут не только стандартные технопарки, бизнес-инкубаторы, но и что-то необычное, - объясняет один из организаторов экспедиции, основатель фонда A&A Capital Алексей Маликов. - Скажем, в каком-то городе придуман интересный формат, в другом есть уникальный пример создания сообщества… Это будет охота за лучшими практиками. После того как мы их найдем, исследуем и каталогизируем, такой опыт можно будет распространить на другие регионы.

- Уникальность мероприятия - в возможности собрать эту информацию в ходе многочисленных интервью напрямую от участников рынка в различных регионах страны, - отмечает второй руководитель экспедиции, основатель фонда YellowRockets Сергей Богданов.

Для Дальнего Востока "Инновационная Россия 2021" станет не первым масштабным мероприятием, направленным на помощь ярким инициативам. Так, в 2018 году приморский технопарк "Русский" объявил всероссийский конкурс технологических проектов для продвижения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 30 лучших стартапов получили приглашение на Восточный экономический форум и конференцию Азиатских научных парков, где смогли познакомиться с инвесторами и партнерами для реализации своих проектов. А в 2019 и 2020 годах прошли "Стартап Экспедиции", организованные технопарком "Якутия", Фондом содействия инновациям и министерством инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) при поддержке Дальневосточного фонда высоких технологий. Это всероссийское мероприятие по поиску и поддержке перспективных технологических проектов, дало толчок развитию ряда стартапов. Среди них конструктор сайтов с искусственным интеллектом, призванный облегчить жизнь предпринимателям, созданный Романом Бобеевым из Владивостока, программа для анализа медицинских изображений Игоря Саввина из Якутска и другие перспективные проекты.

Прямая речь

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики:

- Научная школа на Дальнем Востоке всегда была сильной. Исследования дальневосточных ученых внесли огромный вклад в развитие мировой биоорганической химии, океанологии, вулканологии и геологии. Сегодня успешное развитие экономики и социальной сферы дальневосточных и заполярных территорий напрямую зависит от научной мысли, внедрения современных технологий. Формирование инновационной среды, поддержка перспективных стартапов, привлечение талантливых ученых - наши приоритетные задачи на десятилетия вперед.