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01.04.2021 08:39
Рубрика: Происшествия

Мошенники в Хабаровском крае создали псевдомедицинские центры

Текст: Михаил Фалалеев

Двое мошенников создали на Дальнем Востоке сеть псевдомедицинских центров и назначили самих себя их менеджерами. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что эти люди не имели медицинского образования и специальных познаний. Однако под видом медработников они проводили диагностику состояния здоровья клиентов, после чего сообщали им об обнаружении серьезных заболеваний.

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Чтобы быстро излечиться от болезней, менеджеры предлагали посетителям пройти дорогостоящее лечение с использованием современных технологий и импортного оборудования. Через некоторое время обвиняемых повысили в должности. Они стали курировать деятельность других менеджеров, обучали новых работников и массово рекламировали бесплатное медицинское обследование в их центрах. Также они заключали договоры с кредитными организациями с целью получения доступа к дистанционному оформлению потребительского кредита на оплату оказываемых клиентам услуг.

В период с 2016 по 2019 год от действий двух аферистов пострадали около 550 граждан. Общий ущерб превысил 70 миллионов рублей. Деятельность псевдомедицинских учреждений, расположенных на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска, была пресечена в 2019 году сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю при участии Росгвардии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны организаторы и участники этой схемы.

Ирина Волк рассказала, что сейчас Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю уже окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух менеджеров псевдомедицинских центров в городе Хабаровске. Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Пятеро участников мошеннической схемы уже предстали перед судом. В отношении еще 52 подозреваемых проводится предварительное расследование.

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