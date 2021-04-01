Мошенники в Хабаровском крае создали псевдомедицинские центры

Двое мошенников создали на Дальнем Востоке сеть псевдомедицинских центров и назначили самих себя их менеджерами. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что эти люди не имели медицинского образования и специальных познаний. Однако под видом медработников они проводили диагностику состояния здоровья клиентов, после чего сообщали им об обнаружении серьезных заболеваний.

Чтобы быстро излечиться от болезней, менеджеры предлагали посетителям пройти дорогостоящее лечение с использованием современных технологий и импортного оборудования. Через некоторое время обвиняемых повысили в должности. Они стали курировать деятельность других менеджеров, обучали новых работников и массово рекламировали бесплатное медицинское обследование в их центрах. Также они заключали договоры с кредитными организациями с целью получения доступа к дистанционному оформлению потребительского кредита на оплату оказываемых клиентам услуг.

В период с 2016 по 2019 год от действий двух аферистов пострадали около 550 граждан. Общий ущерб превысил 70 миллионов рублей. Деятельность псевдомедицинских учреждений, расположенных на территории Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и Благовещенска, была пресечена в 2019 году сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровскому краю при участии Росгвардии. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны организаторы и участники этой схемы.

Ирина Волк рассказала, что сейчас Следственным управлением УМВД России по Хабаровскому краю уже окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух менеджеров псевдомедицинских центров в городе Хабаровске. Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Пятеро участников мошеннической схемы уже предстали перед судом. В отношении еще 52 подозреваемых проводится предварительное расследование.