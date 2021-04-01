На Чукотке стартовала гонка на собачьих упряжках "Надежда"

В Чукотском автономном округе стартовала 30-я арктическая гонка на собачьих упряжках "Надежда". 15 каюров выехали из села Лорино Чукотского района в десять часов утра. Маршрут протяженностью 1150 километров разделен на 13 этапов. Упряжки проедут по всем селам Чукотского района, через несколько населенных пунктов городского округа Эгвекинот и придут к финишу в Анадыре 17 апреля.

- Выход на старт - уже победа. Теперь вся Чукотка будет следить за соревнованиями и болеть за каждого из вас, - приводится на сайте правительства региона приветствие губернатора Романа Копина.

Большое внимание уделено безопасности участников: всем выдали GPS-маячки, их сопровождают снегоходы. Каюры вакцинированы от COVID19, а собаки прошли ветеринарный осмотр.

Главный приз гонки - один миллион рублей - достанется победителю. За "серебро" и "золото" дадут 800 и 600 тысяч рублей соответственно. Кроме того, будут призы от глав муниципалитетов и спонсоров.

Цель соревнований - сохранить наследие аборигенов и популяризировать ездовой спорт.