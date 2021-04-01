На Камчатке главбух украла у бизнесмена 1 млн рублей, создав "двойника"

В Петропавловске-Камчатском завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летней местной жительницы. Ее обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2019 году женщина, будучи главным бухгалтером у индивидуального предпринимателя, похитила у него более одного миллиона рублей. Для этого создала собственное юридическое лицо с таким же названием, что и у реального партнера своего работодателя.

В течение шести месяцев она формировала электронные платежные поручения на разные суммы, указывая реквизиты созданного ею "двойника". Бизнесмен ни о чем не догадывался и думал, что берет у постоянного поставщика очередную партию товаров. Горожанка узнавала у работодателя поступающий к нему одноразовый код для подтверждения операции. Таким образом, деньги приходили к ней на счет.

Сверка, проведенная в конце года, показала переплату. При этом настоящий поставщик отрицал, что получал лишние деньги. Тогда ИП обратился в полицию, и обман вскрылся.

"В настоящее время обвинительное заключение направлено следователем для утверждения в прокуратуру Камчатского края", - сообщает пресс-служба УМВД по региону.