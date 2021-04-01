На Сахалине перевернулся бензовоз с дизельным топливом

В Углегорском районе Сахалинской области опрокинулся в кювет бензовоз, перевозивший дизельное топливо.

Авария произошла неподалеку от села Лесогорское на 61 километре автодороги Невельск - Томари - аэропорт "Шахтерск".

"Пострадавших нет. Угрозы попадания дизельного топлива на водные объекты нет. Проезд по автодороге не нарушен", - сообщает пресс-служба областного МЧС, отмечая, что машина везла топливо на Бошняковский угольный разрез.

На место происшествия прибыли пожарные, спасатели и полицейские.

Как сообщает островное правительство в своем Telegram-канале, по предварительным данным, в машине находилось 20 кубометров топлива. Ситуацию с его разливом взяло на контроль минэкологии региона, специалист которого выехал на место.

"Информация о происшествии направлена в специализированую организацию, занимающуюся ликвидацией нефтеразливов. Ее сотрудники также выехали в район аварии", - отмечают в правительстве.