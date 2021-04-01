На Сахалине проверят сообщения о жестком обращении силовиков с детьми

В управлении СК по Сахалинской области организовали доследственную проверку инцидента в спортивном клубе "Ахмат" в Южно-Сахалинске, где по информации местных СМИ накануне вечером прошло задержание в рамках спецоперации на глазах у детей.

Сообщалось, что во время тренировки в спортклуб, где занимаются смешанными единоборствами, ворвались сотрудники силовых ведомств. Они разыскивали лиц, подозреваемых в совершении преступлений на территории региона. При этом силовики якобы жестко обращались с присутствовавшими на тренировке не только взрослыми, но и детьми.

Как отмечается на официальном сайте ведомства, следователи выяснят, были ли совершены неправомерные действия со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении несовершеннолетних воспитанников спортивной школы.

В случае подтверждения опубликованной в сети информации будет возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ - превышение должностных полномочий.

Свою проверку начала и региональная прокуратура, которая, как сообщает ее пресс-служба, примет меры прокурорского реагирования при наличии оснований.