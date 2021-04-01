Туристы из РФ получат кэшбэк за поездки в Корею

1 апреля стартует еще одна необычная акция для российских туристов, планирующих совершить путешествие в Республику Корея.

Напомним, в рамках проходящего сейчас Года взаимных культурных обменов между Кореей и Россией Национальная организация туризма Кореи (НОТК) предлагает специальные скидки для гостей из РФ. С того момента, как откроются границы, и до конца 2021 года в Стране утренней свежести можно будет посетить по льготной цене 162 достопримечательности или получить при визите туда различные приятные бонусы. В списке - самые притягательные для туристов объекты в Сеуле, Пусане, Коянге, Тэгу, Инчхоне, популярные маршруты по провинциям Кенгидо и Канвондо, а также острову Чеджу. Для получения скидок нужно всего лишь предъявить загранпаспорт и авиабилеты.

В дополнение к этим льготам компания "Билетур" совместно с НОТК разработала специальное предложение для россиян под названием "Пора в Корею. Кэшбэк по-корейски". Им смогут воспользоваться первые сто человек, которые внесут аванс при бронировании будущего тура. Сумма символическая - 1000 рублей. За это турист получит ваучер на 5000 рублей и K-box - особый подарок от организаторов акции. В итоге при покупке тура в Корею на счету путешественника уже будет 6000 рублей для оплаты услуг при окончательном расчете за поездку.

Акция действует только месяц - до 1 мая, зато воспользоваться ваучером можно вплоть до 31 декабря 2022 года. Если по каким-то причинам планы туриста поменяются и вояж в Южную Корею не состоится, "Билетур" аннулирует ваучер и вернет внесенный депозит.

Река Ханган Фото: НОТК

Выдача ваучеров начнется в офисах туркомпании с 11 апреля, а вручение специальных подарков от организаторов акции K-box пройдет в мае. Причем жители Приморского края могут получить их в офисах "Билетур", а клиентам из других регионов презенты доставят курьеры.

Подробную информацию можно получить в офисах компании "Билетур" и по телефону: 8 800 200 66 66, и на сайте компании.