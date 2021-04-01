В Хабаровске на ремонт дорог направят 1,4 млрд рублей

Более 1,4 миллиарда рублей направят в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на ремонт в Хабаровске. Работы проведут на 82 участках общей протяженностью в 56 километров.

Как сообщается на сайте городской администрации, одна из самых масштабных реконструкций стоимостью в 35 миллионов рублей запланирована на перекрестке Шелеста - Воронежская - Большая. Она направлена на то, чтобы максимально разгрузит проблемный участок. Обустроят дополнительную полосу для правого поворота с улицы Большой на Воронежскую. По одной аналогичной полосе с правым поворотом можно будет уйти и с Воронежской на Большую. Привычный левый поворот на улицу Шелеста при движении по улице Воронежской в сторону Трехгорной заменит новый неподалеку. Помимо этого, на участке появятся новые дорожные знаки, светофоры и пешеходные переходы.

- Запланированные работы позволят уйти от пробок и ситуаций, когда движущиеся прямо автомобилисты задерживают тех, кто хочет свернуть на примыкающую улицу, - рассказал руководитель сектора по организации и управлению дорожным движением Николай Жираков.

Еще более удачным решением для этого участка могло бы стать строительство новой развязки. Но, по предварительным подсчетам, на это потребуется 2,5 миллиарда рублей.

- Бюджету города это не под силу. Включить проект в национальную программу пока также не представляется возможным, поэтому мы выполним реконструкцию в таком объеме, а дальше будем наблюдать за ситуацией. Если затруднения в движении останутся, будем искать возможности для привлечения средств на строительство развязки извне, - отметил мэр города Сергей Кравчук.

Изменения запланированы также на улице Заозерной. там уложат новый асфальт, смонтируют ливневку, установят освещение, а также обустроят пешеходные дорожки. На это уйдет около 30 миллионов рублей.

Вскоре в городе также начнут заливать трещины в асфальте битумом.

Кроме того, в рамках проекта БКАД планируют отремонтировать подъездные пути к 17 социальным учреждениям Хабаровска.