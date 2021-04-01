В Хабаровске осуждены организаторы подпольных игр

Суд в Хабаровске вынес приговор двум сообщникам за незаконную организацию и проведение азартных игр (часть 2 статьи 171.2 УК РФ).

Как сообщает прокуратура региона, в торговом павильоне по улице Суворова с ноября 2019 года проводились азартные игры на пяти игровых автоматах. Обнаружили их в апреле 2020-го. На тот момент в автоматах нашли 9400 рублей.

Обвиняемые свою вину признали и помогали следствию в раскрытии преступления. Учитывая это, суд приговорил одного из них к одному году и шести месяцам, второго - к двум годам лишения свободы условно. Оба должны выплатить штраф на общую сумму 130 тысяч рублей.