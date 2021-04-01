Видео: На Амуре взорвали 270 килограммов тротила

Спасатели главного управления МЧС России по Амурской области провели плановые подрывы льда на реке Амур, в районе села Ушаково Шимановского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы избежать подтопления населенного пункта во время весенних паводков, там взорвали 270 килограммов тротила.

Такие работы на Амуре проходят с 2001 года. Их стали проводить после череды чрезвычайных ситуаций, которые возникали из-за ледовых заторов на реке.

В планах саперов устроить направленные взрывы льда в районе села Черняева в Магдагачинском районе и недалеко от села Албазино в Сковородинском районе Приамурья.