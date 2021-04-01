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01.04.2021 04:14
Рубрика: Происшествия

Во Владивостоке уходивший от погони автомобиль упал с пирса в море

Текст: Ольга Журман

Во Владивостоке началась доследственная проверка по факту гибели мужчины 1994 года рождения на острове Русском, сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю.

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Водитель автомобиля не подчинился экипажу ДПС, который пытался остановить его за превышение скорости. За уехавшим дальше мужчиной отправились правоохранители. Пытаясь уйти от погони, автомобилист совершил столкновение с патрульной машиной, а затем, двигаясь задним ходом, съехал с пирса в воду. Он не смог выбраться из авто и утонул, хотя ему тут же бросились помогать моряки стоявшего у пирса судна, кинув ему спасательный круг.

УМВД по региону также проводит проверку по факту случившегося.

В регионах Происшествия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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