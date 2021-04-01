Во Владивостоке уходивший от погони автомобиль упал с пирса в море

Во Владивостоке началась доследственная проверка по факту гибели мужчины 1994 года рождения на острове Русском, сообщается на сайте СУ СК по Приморскому краю.

Водитель автомобиля не подчинился экипажу ДПС, который пытался остановить его за превышение скорости. За уехавшим дальше мужчиной отправились правоохранители. Пытаясь уйти от погони, автомобилист совершил столкновение с патрульной машиной, а затем, двигаясь задним ходом, съехал с пирса в воду. Он не смог выбраться из авто и утонул, хотя ему тут же бросились помогать моряки стоявшего у пирса судна, кинув ему спасательный круг.

УМВД по региону также проводит проверку по факту случившегося.