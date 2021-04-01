"Инкаб" поделится с участниками ПИПФ опытом импортозамещения в инновациях

Пермский инженерно-промышленный форум пройдет на пермском заводе имени Шпагина 15-16 апреля 2021 года.

Завод "Инкаб", лидирующий производитель оптического кабеля, используемого крупнейшими российскими операторами связи, строителями сетей и компаниями энергетического сектора, уже не в первый раз участвует в ПИПФ. Компания выпускает широкую линейку оптического кабеля и принимает активное участие в реализации государственной программы импортозамещения, используя оптическое волокно российского производства. В промышленном производстве завода более 100 конструкции оптического кабеля для любых отраслей: телекоммуникации, энергетика, нефтегазодобыча, нефтехимия и нефтепереработка, транспортировка нефти и газа, оборонно-промышленный комплекс, горная добыча и металлургия, органы государственной власти.

Среди заказчиков "Инкаба" - крупнейшие компании России: "Ростелеком", МТС, "ЭР-Телеком", "Россети", "Роснефть", "Транснефть", "Татнефть". Завод "Инкаб" производит самые современные конструкции волоконно-оптического кабеля для любых сфер применения: для прокладки в грунт, подвесной самонесущий для строительства подвесных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), прокладки в кабельную канализацию, задувки в трубы, распределительный, абонентский и дроп-кабель.

В производстве пермской компании также находятся специальные продукты: кабель для линий электропередач, огнестойкий и пожаробезопасный кабель, кабель-датчик для систем мониторинга. Кроме непосредственно кабельной продукции, представители завода могут продемонстрировать системы мониторинга температуры и удлинения волокна, которые позволяют контролировать гололедообразование на линиях электропередачи.

Предприятие взаимодействует с лучшими российскими и зарубежными производителями комплектующих ВОЛС: "Связьстройдеталь", ЭССП, МЗВА, "МеталлПром", Telenco, PLP, Emtelle.

"Инкаб" - лидер по объему производства оптического кабеля в 2013-2015 и в 2017-2020 годах и по объему переработанного оптического волокна 2012-2020 годах (по данным ассоциации "Электрокабель"). Завод работает с 2007 года и за 13 лет произвел 571 тысячу км кабеля и переработал более 14 миллионов километров волокна.

О подходе к производству на заводе "Инкаб" и других предприятиях Прикамья расскажут в рамках предстоящего Пермского инженерно-промышленного форума. Это традиционное мероприятие, которое объединяет промышленников, научное сообщество, высокотехнологичный бизнес и органы власти для презентации и обсуждения новейших наработок, главных проектов и лучших достижений в индустриальной сфере. Форум является ведущей дискуссионной и креативной площадкой для экспертов и практиков индустриального развития, федеральных и региональных органов власти, представителей общественности и молодежи.

Форум проводится при поддержке и участии Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ, Фонда развития промышленности, крупнейших промышленных холдингов и государственных корпораций. Программа предстоящего форума, который состоится 15-16 апреля 2021 года в Перми, сформирована исходя из актуальной повестки и проблематики современного развития индустриального сектора экономики страны. В рамках экспозиционной программы будет впервые представлен ряд уникальных решений и разработок по направлениям промышленной кооперации, цифровизации, углубленной разработки новых высокотехнологичных продуктов, наращивания кадрового потенциала и диверсификации экономики.