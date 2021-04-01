Инновационные стройматериалы из Оренбуржья представили на MosBuild

Новости

Умерла актриса из "Улиц разбитых фонарей" Нина Жернакова 17:09
Виновник массового ДТП в центре Москвы не является собственником Audi 17:09
Пожар в Бронницах потушен 17:04
В Калининградской области спрогнозировали загрузку отелей летом на 100% 17:04
Видео: В Екатеринбурге появился робот-помощник хирурга 16:55
В Сеть слили эксклюзивный трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна 16:45
Роскомнадзор потребовал удалить рекламу вакансий наркокурьеров в Instagram 16:42
Австрийский канцлер выступил за покупку вакцины "Спутник V" 16:38
В подмосковных Бронницах загорелось производственное здание 16:12
Владелец Ever Given хочет разрешить вопрос с компенсацией без суда 16:08
В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей 16:05
Генпрокурор Краснов наградил медалью обозревателя "Российской газеты" 16:02
Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии "зеленую" энергетику 16:01
В Госдуме оценили претензии Госдепа к условиям содержания Навального 16:00
Мурашко допустил использование препарата "Спутник Лайт" для ревакцинации 15:58
Pfizer и BioNTech снизили эффективность своей вакцины 15:56
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19 15:46
Discord добавил в приложение аналог "комнат" из Clubhouse 15:38
Водитель Volkswagen попала в реанимацию после ДТП на Садовом кольце 15:35
Видео: Джо Байден снова споткнулся на трапе самолета 15:35
Мурашко: Гипертоникам и диабетикам не надо откладывать вакцинацию 15:27
Россия и Туркмения обсудили перспективы военного сотрудничества 15:23
В Швеции пересмотрят график вакцинации от коронавируса 15:22
Власти будут добиваться ареста виновника массового ДТП в центре Москвы 15:20
Экс-президента "Маст-банка" приговорили к 8,5 годам 15:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
01.04.2021 16:39

Инновационные стройматериалы из Оренбуржья представили на MosBuild

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Инновационные стройматериалы из Оренбуржья, выполненные с применением хризотилового волокна, заняли почетное место на 26-й Международной выставке MosBuild, открывшейся 30 марта в Москве. Масштабная экспозиция по праву считается знаковым событием в индустрии строительства и отделки помещений. В этом году участниками MosBuild стали 1200 компаний, мероприятие посетили более 77 000 клиентов со всей России и сопредельных стран.
Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы" Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы"
Фото: Пресс-служба АО "Оренбургские минералы"

Большой интерес у посетителей выставки вызвала продукция компании "Оренбургские минералы". Оренбургский горнодобывающий комбинат и его дочерние предприятия представили застройщикам, подрядчикам программ капитального ремонта и работникам сферы ЖКХ фасадные панели, шифер, сайдинг, огнеупорный картон, инновационную мастику, террасные доски, трубы и многое другое. Напомним, что "Оренбургские минералы" - один из крупнейших в РФ комбинатов по добыче и обработке хризотилового волокна. Благодаря использованию этого природного материала продукция отличается высокими эксплуатационными свойствами. Так, хризотиловое волокно очень устойчиво к нагреву - оно не горит, не плавится, не выделяет вредные пары, при этом прочнее стали на разрыв (выдерживает усилие до 300 МПа).

Фото: Компания "Оренбургские минералы"
В чем секрет популярности шифера из хризотилцемента

К примеру, хризотиловая кровля - знакомый всем шифер - имеет гарантийный срок службы 50 лет, а при бережном уходе он может быть удвоен. Предприятие "Фибратек", выпускающее такую кровлю, предлагает потребителю не только классические серые волновые листы, но и окрашенный в яркие цвета шифер, плоский хризотилцементный лист и трубы для проведения горячего и холодного водоснабжения, строительства канализации или дренажной системы.

Для внешней отделки здания компания "ЛАТО" предлагает обратить внимание на фиброцементные фасадные плиты и сайдинг под брендом "LATONIT". Они отличаются долгим сроком службы, устойчивостью к механическим повреждениям и высоким классом безопасности. Все виды плит и сайдинга обладают устойчивостью к огню - они не горят и не распространяют пламя. Более того, фиброцементные панели и сайдинг крайне неприхотливы к погодным условиям и сохраняют яркий, нарядный вид при температуре от -50 до +80°С. Вентилируемые фасады на основе фиброцементных панелей "LATONIT" позволяют быстро и качественно повысить эстетическую привлекательность любого здания, обеспечив при этом защиту от внешнего возгорания.

Фото: ГУ МЧС по РМ
В Оренбуржье разработали покрытие, которое делает дом несгораемым

Также на выставке представлена мастика "Мастодонт", которая не требует для укладки проведения огневых работ. Это битумно-водная эмульсия, которая наносится холодным методом на крышу. Результат - экономия средств и безопасность при проведении ремонта или строительства здания. Кстати, мастика обладает высоким классом пожарной безопасности. А вот огнеупорный картон специально предназначен для предотвращения возгораний. Он является одним из универсальных изоляционных материалов, которые применяются при строительстве систем отопления, проведения электрической проводки, утепления вентилируемых фасадов.

Разнообразие решений, предлагаемых производителями из Оренбуржья, предоставляет застройщику широкие возможности для воплощения разнообразных, сложных и нестандартных проектов. Фактически сегодня можно построить надежное, безопасное и доступное жилье, используя почти исключительно продукцию комбината. Кстати, такой проект уже существует - в городе Ясный был построен микрорайон из стройматериалов производства "Оренбургских минералов". На выставке MosBuild этот опыт будет интересен столичным строителям, а также коллегам из других регионов России и зарубежья.

В регионах Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

В зоне стройки "Северного потока-2" зафиксирована активность военных кораблей
Песков предупредил об опасности поездок в Грузию
Мурашко назвал ключевые условия, как избежать третьей волны COVID-19
Верховный суд отклонил иск об отмене масочного режима в России
В Минсельхозе назвали стабильной ситуацию с сахаром