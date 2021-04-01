Инновационные стройматериалы из Оренбуржья представили на MosBuild

Инновационные стройматериалы из Оренбуржья, выполненные с применением хризотилового волокна, заняли почетное место на 26-й Международной выставке MosBuild, открывшейся 30 марта в Москве. Масштабная экспозиция по праву считается знаковым событием в индустрии строительства и отделки помещений. В этом году участниками MosBuild стали 1200 компаний, мероприятие посетили более 77 000 клиентов со всей России и сопредельных стран.

Большой интерес у посетителей выставки вызвала продукция компании "Оренбургские минералы". Оренбургский горнодобывающий комбинат и его дочерние предприятия представили застройщикам, подрядчикам программ капитального ремонта и работникам сферы ЖКХ фасадные панели, шифер, сайдинг, огнеупорный картон, инновационную мастику, террасные доски, трубы и многое другое. Напомним, что "Оренбургские минералы" - один из крупнейших в РФ комбинатов по добыче и обработке хризотилового волокна. Благодаря использованию этого природного материала продукция отличается высокими эксплуатационными свойствами. Так, хризотиловое волокно очень устойчиво к нагреву - оно не горит, не плавится, не выделяет вредные пары, при этом прочнее стали на разрыв (выдерживает усилие до 300 МПа).

К примеру, хризотиловая кровля - знакомый всем шифер - имеет гарантийный срок службы 50 лет, а при бережном уходе он может быть удвоен. Предприятие "Фибратек", выпускающее такую кровлю, предлагает потребителю не только классические серые волновые листы, но и окрашенный в яркие цвета шифер, плоский хризотилцементный лист и трубы для проведения горячего и холодного водоснабжения, строительства канализации или дренажной системы.

Для внешней отделки здания компания "ЛАТО" предлагает обратить внимание на фиброцементные фасадные плиты и сайдинг под брендом "LATONIT". Они отличаются долгим сроком службы, устойчивостью к механическим повреждениям и высоким классом безопасности. Все виды плит и сайдинга обладают устойчивостью к огню - они не горят и не распространяют пламя. Более того, фиброцементные панели и сайдинг крайне неприхотливы к погодным условиям и сохраняют яркий, нарядный вид при температуре от -50 до +80°С. Вентилируемые фасады на основе фиброцементных панелей "LATONIT" позволяют быстро и качественно повысить эстетическую привлекательность любого здания, обеспечив при этом защиту от внешнего возгорания.

Также на выставке представлена мастика "Мастодонт", которая не требует для укладки проведения огневых работ. Это битумно-водная эмульсия, которая наносится холодным методом на крышу. Результат - экономия средств и безопасность при проведении ремонта или строительства здания. Кстати, мастика обладает высоким классом пожарной безопасности. А вот огнеупорный картон специально предназначен для предотвращения возгораний. Он является одним из универсальных изоляционных материалов, которые применяются при строительстве систем отопления, проведения электрической проводки, утепления вентилируемых фасадов.

Разнообразие решений, предлагаемых производителями из Оренбуржья, предоставляет застройщику широкие возможности для воплощения разнообразных, сложных и нестандартных проектов. Фактически сегодня можно построить надежное, безопасное и доступное жилье, используя почти исключительно продукцию комбината. Кстати, такой проект уже существует - в городе Ясный был построен микрорайон из стройматериалов производства "Оренбургских минералов". На выставке MosBuild этот опыт будет интересен столичным строителям, а также коллегам из других регионов России и зарубежья.