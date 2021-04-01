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01.04.2021 12:33
Рубрика: Власть

Пестравский маслозавод внедрил принципы бережливого производства

Текст: Анна Шепелева (Самара)
На маслозаводе "Пестравский" благодаря участию в нацпроекте "Производительность труда" оптимизировали производство пакетированной продукции. На днях на предприятии подвели первые положительные итоги: после нововведений и сокращений временных потерь выработка увеличилась на 15 процентов. А самые активные сотрудники завода, помогавшие внедрять бережливое производство на пилотном участке, получили почетные грамоты от Министерства промышленности и торговли Самарской области, которое курирует нацпроект.
В цехе упаковки кисломолочной продукции переставили оборудование. Фото: Правительство Самарской области В цехе упаковки кисломолочной продукции переставили оборудование. Фото: Правительство Самарской области
В цехе упаковки кисломолочной продукции переставили оборудование. Фото: Правительство Самарской области

Для оптимизации производства на заводе создали команду - рабочую группу и пригласили экспертов Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Вместе выявили основные проблемы, прежде всего, искали с секундомером в руках временные потери. Их нашли немало - на пилотном потоке - в цехе упаковки кисломолочной продукции были излишние движения и перемещения при фасовке. Работники вспоминают, что еще недавно здесь были "пробки" из персонала и тележек с ящиками. Мешало сотрудникам и пересечение потоков готовой продукции, скопление тары. Обнаружили эксперты потерю времени и при замене упаковочной пленки и штамповке даты изготовления на продукции.

Фото: Правительство Самарской области
Самарские предприятия существенно увеличили производительность труда

Затем мозговой штурм помог выработать решения. На участке сделали перестановку оборудования, разработали правила перемещения материалов в потоке готовой продукции. На полу в цехе появилась разметка, которая не позволяет больше создавать помехи. Сократились и трудозатраты, ведь теперь сотрудники напрасно не передвигаются по цеху, все под рукой.

- Наш пилотный продукт - "кисломолочка" пересекался в процессе с другими продуктами, такими, как сметана и молоко. Основной нашей задачей было развязать эти потоки, как узел, и выпрямить их, чтобы продукция одна другой не мешала, - пояснил руководитель проектов РЦК Илья Арискин.

Но, это далеко не все изменения на образцовом потоке. Для устранения потерь и отклонений от основных показателей производства на маслозаводе был внедрен инфоцентр предприятия, чтобы отслеживать процессы визуально. Также по системе 5 С оптимизировали рабочее место слесаря, ввели стандарты для прочих рабочих мест. Все эти изменения позволили снизить незавершенное производство более чем в три раза.

- Время работы станков на производство одной тонны существенно сократилось. Отрадно, что все улучшения стали возможны без существенных материальных затрат, в основном за счет оптимизации ключевых участков производства, - считает генеральный директор предприятия Николай Астафуров. - Теперь наша задача - результаты, достигнутые на эталонном участке, транслировать на другие подразделения завода.

Сейчас уже около 100 предприятий региона подключились к нацпроекту "Производительность труда". Более чем на 50 из них реализованы пилотные проекты по внедрению инструментов бережливого производства, везде увеличилась выработка. К 2024 году необходимо обеспечить ежегодный рост производительности труда на 5% крупных и средних самарских предприятиях. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что рост производительности труда на местных предприятиях - ключевой элемент опережающего экономического развития региона. С критериями участия в нацпроекте можно ознакомиться на сайте Производительность.РФ.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Промышленность – драйвер роста Самарской области

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