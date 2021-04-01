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01.04.2021 17:27
Рубрика: Происшествия

СК проверит видео, где жительница Перми избивает сына из-за учебы

Текст: Константин Бахарев

Следователи начали проверку информации о том, что в Перми мать избила сына, заставляя его учиться. Об этом сообщили в краевом СКР.

В Чувашии сообщили о состоянии выпавшего с 25 этажа мальчика

В интернете появилась видеозапись, где видно, как женщина бьет сына и кричит на него, заставляя учиться. Этот видеоролик вызвал отзывы, как оправдывающие поведение пермячки, так и осуждающие ее.

Тем не менее, следователи уже ведут доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь

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