СК проверит видео, где жительница Перми избивает сына из-за учебы

Следователи начали проверку информации о том, что в Перми мать избила сына, заставляя его учиться. Об этом сообщили в краевом СКР.

В интернете появилась видеозапись, где видно, как женщина бьет сына и кричит на него, заставляя учиться. Этот видеоролик вызвал отзывы, как оправдывающие поведение пермячки, так и осуждающие ее.

Тем не менее, следователи уже ведут доследственную проверку, выясняя все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.