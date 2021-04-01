Три нефтяных компании Оренбуржья заплатили налогов на 10,1 млрд рублей

Три нефтедобывающих компании Оренбуржья - "Преображенскнефть", "Геопрогресс" и "Ойлгазтэт" - по итогам 2020 года направили в бюджеты всех уровней 10,1 миллиарда рублей в виде налогов. Это дочерние предприятия АО "ФортеИнвест" Саида Гуцериева (входит в промышленно-финансовую Группу "САФМАР").

Следует отметить, что в бюджет Оренбургской области за отчетный период нефтяниками было перечислено 522 миллиона рублей. Это налоги на доходы физических лиц, земельный налог, арендная плата и другие виды платежей.

Кроме того, предприятия делают существенные отчисления во внебюджетные фонды: обязательного медицинского страхования, обязательного социального страхования и другие структуры.