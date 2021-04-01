В приволжском медицинском университете (ПИМУ) разработали проект "Смарт-поликлиника". Смысл проекта: собрать автоматизированно, до осмотра врачом, информацию о состоянии здоровья пациента через смартфон или планшет. Это позволит пациенту сократить время ожидания визита, а врачу - приема в поликлинике.

"Внедрение проекта особенно актуально в условиях пандемии, так как он позволит уменьшить количество дополнительных посещений и снизить риск инфицирования коронавирусной инфекцией", - рассказала доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Любовь Тюрикова. Пациентам с хроническими неинфекционными заболеваниями, находящимся на диспансерном наблюдении, отправляется СМС со ссылкой на электронную версию стандартной анкеты. Она заполняется онлайн с любого устройства. С учетом имеющейся и вновь выявленной патологии пациенту предлагается заполнить уже специализированную анкету. Затем он приглашается на дополнительное обследование в кабинет доврачебного осмотра и на сдачу биоматериалов для анализа. В этом кабинете будут работать только медсестры для обработки анкет. Врач ко времени визита пациента будет иметь результаты предварительного обследования и анализов. Смарт-поликлиника перераспределит нагрузку, позволит уделить больше времени пациенту.

Пока идет отработка системы. После одобрения региональным минздравом, она может быть внедрена в практику.