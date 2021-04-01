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01.04.2021 18:53
Рубрика: Происшествия

В Оренбуржье почти 90 тысяч человек остались без воды из-за аварии

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Почти 90 тысяч жителей города Новотроицка в Оренбуржье остались без подачи горячей и холодной воды из-за аварии на очистных сооружениях. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

Фото: Пресс-служба мэрии Махачкалы
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Как сообщило в четверг Главное управление МЧС по региону, тревожный сигнал о повреждении секционной задвижки на фекальной насосной №2 поступил в 18:50 по местному времени. Для устранения аварии пришлось отключить холодное и горячее водоснабжение.

- Всего под отключение попало 3 101 многоквартирных дома различной этажности, с населением 89 207 человек, из них 18 354 ребенка, - уточнили в ведомстве.

На место происшествия выехала опергруппа Восточного пожарно-спасательного гарнизона. Для подвоза воды задействовано 10 машин.

По информации пресс-службы губернатора и правительства региона, разрабатывается график подвоза воды в учреждения и жилые кварталы. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главе Новотроицка связаться с руководителями предприятий, чтобы мобилизовать технику для этих целей. Спецтехнику в Новотроицк также перебрасывают из соседних городов. Будет организовано оперативное информирование жителей.

По прогнозам коммунальщиков, устранение аварии займет около суток.

В Новотроицке введен режим ЧС. Принято решение об отмене занятий в школах завтра, 2 апреля. Также не будут работать детсады.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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