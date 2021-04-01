В Перми задержали банду вымогателей

В Перми оперативники из отдела по борьбе с организованной преступностью краевого МВД при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих человек, которых подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство".

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, подозреваемые вымогали у 23-летнего жителя города Краснокамска 200 тысяч рублей. После того, как потерпевший ответил им отказом, злоумышленники насильно усадили его в машину и вывезли на кладбище. Там они облили его бензином и, угрожая физической расправой, требовали передать им деньги. В дальнейшем потерпевшего удерживали против его воли на съемной квартире и вынудили подписать документы на продажу собственного жилья.

Сейчас все трое участников преступной группы задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.