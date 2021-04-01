В Саратовской области произошла авария на ТЭЦ-4

В Саратовской области произошла авария на одном из котлов ТЭЦ-4 в Балаково, из-за этого была снижена температура теплоносителя. Жителей города напугал сильный шум, доносившийся с территории электростанции.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, от дежурного ТЭЦ-4 в Единую диспетчерскую службу поступило сообщение об аварии на одном из котлов турбины №7. Из-за нештатной ситуации температура теплоносителя снизилась с 70 до 50 градусов. Уточняется, что в результате инцидента жертв и пострадавших нет.

Ремонтные работы ведутся персоналом ТЭЦ, их обещают закончить к 18 часам по местному времени.