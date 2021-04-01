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Текст:   Марина Трубилина 
11:47 01.04.2021

Более 700 обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации

Фото: istockphoto Фото: istockphoto
Фото: istockphoto

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по десяти проблемным домам. "Наблюдательный совет Фонда провел очередное заседание, в рамках которого были приняты решения о восстановлении прав 715 дольщиков по десяти домам семи застройщиков в семи субъектах Российской Федерации", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Хуснуллин: Проблему обманутых дольщиков планируется решить в 2023 году

Решение касается домов в Московской и Саратовской областях, в Краснодарском и Красноярском краях, Бурятии, Удмуртии и Якутии.

701 дольщик получит возмещение, 14 человек получат жилье после завершения строительства дома, который будет передан для завершения строительства региональному фонду, - добавил гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан будет направлено 1,587 млрд руб., из них 43 млн на завершение строительства дома и 1,544 млрд - на выплаты компенсаций.

Достроить решено было дом в Московской области застройщика "Эстейт инвестментс". Компенсации получат дольщики домов из Бурятии (дом застройщика "Группа Компания "Шэнэсэн"), Краснодарского края ("Сочи-Абсолют"), Удмуртии (ЖСК "Автономная"), Якутии (два дома ООО "Симиир"), Красноярского края (застройщик "Имхотеп") и Саратовской области (три дома ЖСК "Пять звезд").

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