Более 700 обманутых дольщиков получат квартиры или компенсации

Наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение по десяти проблемным домам. "Наблюдательный совет Фонда провел очередное заседание, в рамках которого были приняты решения о восстановлении прав 715 дольщиков по десяти домам семи застройщиков в семи субъектах Российской Федерации", - сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Решение касается домов в Московской и Саратовской областях, в Краснодарском и Красноярском краях, Бурятии, Удмуртии и Якутии.

701 дольщик получит возмещение, 14 человек получат жилье после завершения строительства дома, который будет передан для завершения строительства региональному фонду, - добавил гендиректор Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства Константин Тимофеев.

На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан будет направлено 1,587 млрд руб., из них 43 млн на завершение строительства дома и 1,544 млрд - на выплаты компенсаций.

Достроить решено было дом в Московской области застройщика "Эстейт инвестментс". Компенсации получат дольщики домов из Бурятии (дом застройщика "Группа Компания "Шэнэсэн"), Краснодарского края ("Сочи-Абсолют"), Удмуртии (ЖСК "Автономная"), Якутии (два дома ООО "Симиир"), Красноярского края (застройщик "Имхотеп") и Саратовской области (три дома ЖСК "Пять звезд").