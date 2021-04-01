Все больше новосибирских предприятий присоединяется к нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". К 2024 году в нем должно быть задействовано более двухсот компаний.

Цель нацпроекта - с 2019-го по 2024 год повышать рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики не ниже чем на пять процентов ежегодно. Это должно произойти прежде всего за счет внедрения технологий бережливого производства.

Новосибирская область приступила к реализации нацпроекта досрочно - в конце 2019 года. По данным регионального минпромторга, на сегодняшний день участниками стали 34 компании. Это предприятия сельского хозяйства, транспорта, строительства и обрабатывающих отраслей. В 2020-2021 годах семь компаний уже реализовали проекты, рассчитанные на полгода, и продолжают внедрять бережливые технологии.

Согласно планам на 2021-й, в нацпроекте должно участвовать не менее 45 крупных и средних предприятий базовых отраслей экономики. В марте к нему присоединился новосибирский производитель нетканых материалов - современных утеплителей и наполнителей из синтетических, искусственных и натуральных волокон. Компания поставляет продукцию в сорок регионов России и в страны СНГ. Пилотными участками для внедрения бережливых технлогий здесь выбрали производство импортозамещающего высокотехнологичного утеплителя собственной разработки, а также дублирование различных материалов этим утеплителем.

Как сообщила генеральный директор производственно-торгового холдинга "С2 Групп" Наталья Ощепкова, сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (исполнитель нацпроекта, создан на базе Агентства инвестиционного развития (АИР) Новосибирской области) сначала проведут диагностику производственных процессов, разработают план мероприятий по устранению потерь, снижению уровня брака и незавершенного производства. Затем этот опыт будет перенесен на другие участки предприятия.

"Экран - оптические системы" (актив "РАТМ Холдинга") в 2021 году намерен увеличить выпуск высокотехнологичной продукции на двадцать процентов.

- В том числе благодаря участию в национальном проекте "Повышение производительности труда", - подчеркивает генеральный директор завода Андрей Гугучкин. - В одном из подразделений нашего предприятия уже применяют инструменты бережливого производства, а далее опыт распространят на все участки.

На фабрике "Обувь России", производственные мощности которой расположены в городе Бердске, пилотным проектом для внедрения новых технологий выбран литьевой цех, а именно участок прилива подошвы к заготовкам верха обуви.

- Из результатов мы ожидаем рост производительности труда, снижение потерь и себестоимости продукции при сохранении уровня дизайна и качества. Основной ориентир сегодня - ускорить выпуск единицы продукции на тридцать процентов. Тогда появится возможность за счет экономии времени увеличить объем производства на те же тридцать процентов. Экономический эффект - снижение себестоимости единицы продукции на пять-семь процентов, - поделился планами генеральный директор компании "Обувь России" Сергей Юнг.

Еще один участник нацпроекта с этого года - "Здравмедтех-Новосибирск", производитель востребованной в период пандемии продукции: одноразовой медицинской одежды, средств индивидуальной защиты и хирургических комплектов.

Пилотным проектом для внедрения технологий бережливого производства компания выбрала выпуск комплекта медицинской одежды и хирургического одноразового белья. Это семь участков - от раскройного цеха до склада готовой продукции.

- Цель - сократить себестоимость товарной единицы, что позволит быть еще более конкурентоспособными. Для этого нужно автоматизировать производство, учиться и внедрять бережливые технологии, - отмечает генеральный директор компании Алексей Клевасов.

В АИР сообщили, что после завершения проекта на пилотном участке предприятия "Файбертрейд" (разработчик и производитель телекоммуникационного оборудования) удалось в два раза сократить время производственного процесса с сохранением качества продукции, вдвое увеличить выпуск ряда ассортиментных позиций и на тридцать процентов снизить объемы незавершенного производства.

На Новосибирском картонно-бумажном комбинате почти на семьдесят процентов (с 74 до 23 часов) сократилось общее время, затрачиваемое на производство гофротары, на сорок процентов увеличен выпуск картона, на 38 процентов уменьшено количество полуфабрикатов (с 714 до 446 тысяч квадратных метров упаковки).

- На предприятии мы пересмотрели систему планирования и загрузку оборудования. Выяснилось, что работу можно существенно ускорить, снизив простои оборудования и устранив лишние перемещения в потоке. Двух сотрудников перевели на другие участки производства, а зарплата работников цеха выросла на десять процентов, - пояснил руководитель проектов Федерального центра компетенций Александр Бычков.

Генеральный директор компании "Континент окон" Александр Беликов полагает, что благодаря участию в нацпроекте сотрудники компании по-новому взглянут на производственные процессы. Более пятидесяти специалистов уже прошли обучение в региональном учебном центре "Фабрика процессов".

В АИР отмечают, что работники предприятий - участников нацпроекта получают возможность проходить образовательные тренинги, обучаться по программам "Лидеры производительности" минэкономразвития РФ и "Акселератор экспортного роста" Российского экспортного центра.

Параллельно агентство работает с участниками нацпроекта по другим направлениям: например, помогает найти финансовых и технологических партнеров, перспективные инвестплощадки, подбирает меры господдержки.

- Скрытые резервы на предприятиях есть всегда. Мы рассчитываем, что компании, включившиеся в нацпроект, покажут, как с помощью оптимизации производственных процессов и без вложения дополнительных ресурсов можно получить достаточно высокую производительность труда, увеличить объемы продукции, повысить ее качество и рост прибыли, - отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Прямая речь

Александр Зырянов, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области:

- Нацпроект помогает новосибирским компаниям активно включаться в глобальную конкуренцию. Они уже почувствовали эффект внедрения бережливых технологий. Это: сокращение времени производства и процента брака, увеличение выработки, а значит, и рост прибыли. Благодаря этому есть возможность повышения заработной платы. Таким образом, позитивные изменения, которые происходят благодаря нацпроекту, касаются как предприятия в целом, так и каждого сотрудника в частности.

Кстати

С 2021 года в нацпроект "Производительность труда" внесен ряд изменений. В частности, теперь его участниками могут быть организации торговли. По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, финансирование мероприятий нацпроекта в этом году составит 50,2 миллиона рублей, в том числе 35,5 миллиона поступит из средств федерального бюджета.