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01.04.2021 03:00

Золото как драйвер

Что может поддержать добычу драгметалла в СФО
Текст: Александр Геращенко (президент холдинга "КузбассЗолотоПроект")
Российская газета - Экономика Сибири № 69(8420)
Перспективы недропользования в СФО зависят от эффективного освоения месторождений драгметалла. Но чтобы золотодобывающая отрасль стала одним из драйверов развития сибирских регионов, нужно изменить административные подходы, усовершенствовать действующее законодательство и подготовить квалифицированные кадры.

Угольный Кузбасс издавна славился золотыми приисками. Старатели в регионе, относившемся раньше к Томской губернии, начали работать в первой половине XIX века. А в XX веке драгметалл добывали и на севере, и на юге Кемеровской области. Но показатели времен золотой лихорадки, когда в артелях Тисульского района объемы добычи переваливали за тонну, так и остались недосягаемыми. Даже золотые рудники, пришедшие в советское время на смену драгам, не смогли побить дореволюционные рекорды по промывке россыпей.

Но и в XXI веке золотодобыча продолжает играть ключевую роль в жизни целого ряда кузбасских территорий. Она - единственный источник средств к существованию для жителей многих населенных пунктов севера области. Не говоря о том, что это один из источников пополнения государственной казны.

При этом внимание к столь важной отрасли недропользования достаточным сегодня не назовешь. Так, аукционы на распределение участков с уже разведанными запасами золота в Сибири практически не проводятся, хотя есть объекты с очень высоким потенциалом востребованности. Кроме того, из полусотни лицензий на разведку россыпей, выданных за последние годы по 583-му приказу минприроды РФ, лишь единицы перешли в добычные. На мой взгляд, будь процедура оформления нужных документов во всех смыслах менее обременительной для недропользователей, результат получился бы иным.

Считаю, комплекс геологоразведочных работ в данном случае можно безболезненно уменьшить, а структуру отчетов с подсчетом запасов упростить. Экологической стороне проектов, как и вопросам промышленной безопасности, включая контроль деятельности артелей, следует уделять максимум внимания. Это должно быть решено прежде всего на законодательном уровне. Как и вопросы обеспечения золотодобывающей отрасли квалифицированными кадрами. Учитывая, что интерес к золоту (в частности, рудному) сейчас проявляют многие угольщики, обладающие серьезными техническими и человеческими ресурсами.

Наша компания, выполняя весь комплекс геологоразведочных работ собственными силами, сегодня делает особую ставку на молодых специалистов.

ООО "КузбассЗолотоПроект":

650066, Кемеровская область, г. Кемерово, Притомский проспект, 11/1, помещение 98;

тел.: 8-3842-45-21-07, 45-23-78,

e-mail: kzp2016@list.ru

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Героическим, самоотверженным трудом геологов многие десятилетия создавался минерально-сырьевой комплекс нашей страны. Результатами этой работы до сих пор пользуются при освоении недр. Чтобы обеспечить достойное будущее России, нужно продолжать дело, начатое нашими предшественниками, - снова и снова идти в разведку. Желаю вам здоровья, удачи, благополучия, успехов во всех начинаниях, тепла, любви, верности близких и родных людей!

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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