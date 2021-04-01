Режим повышенной готовности не помешал компаниям "Горная геология" и "Лидер" выполнить намеченные планы, расширить географию присутствия и улучшить качество геологоразведочных работ.

- Если что-то в нашей деятельности и поменялось, так это формат общения с государственными структурами - подразделения Роснедр в регионах рассматривали все проекты в режиме онлайн. Когда приходилось связываться по телефону или видеоканалам, многое решалось более оперативно, - отмечает директор ООО "Горная геология" Евгений Якушев. - И проектов у нас стало больше, появились новые клиенты. Кроме Кузбасса, работаем в Хакасии, Новосибирской области и на Алтае, ведем переговоры с Уралом, заключили договор с предприятием из Магадана.

По заказу этого предприятия уже выполнено два отчета с подсчетом запасов и началась работа над следующим. Все - по участкам месторождений россыпного золота. Для бизнеса они более предпочтительны, быстрее можно получить отдачу. Недаром на россыпи все чаще приходят угольщики, испытывающие рыночные проблемы с основным продуктом. Например, выходцы из угледобывающей артели "Восточной" получили лицензию на разведку и добычу россыпного золота сначала в Кузбассе, а потом и на Алтае. При этом пока не нашлось смельчаков заняться освоением рудных месторождений, требующих более серьезных затрат при отложенном экономическом эффекте.

- Хотя запасы на рудных участках гораздо больше. Россыпи, еще оставшиеся в нашем регионе, можно отработать лет за пять, а рудного золота хватит на полвека, - продолжает Якушев. - Что же касается необходимой техники, то угольщики хорошо ею обеспечены. И в основном это техника зарубежная. Мы же тоже применяем на разведочных работах японские буровые станки. Они более надежны, легче и мощнее отечественных. Ремонт, правда, обходится дороже, но и требуется в пять раз реже. Потому и бульдозеры российского производства нам, видимо, скоро придется заменить импортными.

Более мощная и качественная техника позволяет развивать опытно-промышленную разработку (ОПР) техногенных месторождений золота. Их повторная разведка с достаточно быстрым вовлечением в добычу началась в России с Магаданской области, где очень много отработанных золотоносных участков. Если идти обычным путем - готовить проект разведочных работ и технический проект с постановкой запасов на госбаланс, проводить разведку и подсчет запасов, - то введение того или иного участка в эксплуатацию может затянуться на несколько лет. ОПР же предполагает постановку на баланс уже постфактум: сколько добыто, столько и поставят. А работы на участке можно начинать уже через полгода. И если вдруг выяснится, что содержание драгметалла на участке низкое, то переместиться туда, где рентабельность будет выше.

- У нас уже с десяток таких проектов, - уточняет Евгений Якушев. - По Алтайскому краю, Республике Алтай и Кузбассу. Один проект в прошлом году отработал "Золотой полюс", еще два мы написали для артели "Восточной". И будем продолжать. При этом целый ряд заказов на геологоразведку сейчас, увы, откладывается. Из всех поисковых и оценочных лицензий, распределенных в упрощенном порядке и рассчитанных на пять лет, используется всего процентов пятнадцать. И не только в Сибири. Один из наших заказчиков, взяв такие участки, даже приобрел буровые станки, однако так ими и не воспользовался. Два года из пяти уже прошли, и не факт, что теперь удастся разведать всю площадь, не говоря уже о качественной подготовке отчета. С другой стороны, мало закупить станки, нужно еще иметь квалифицированных специалистов. А иначе, как говорится, ни себе ни людям. Тогда как другой недропользователь, может быть, уже давно перевел бы разведочную лицензию в добычную.

Чтобы ситуация изменилась, по мнению Евгения Якушева, следует уже через год после распределения лицензии проверить, ведутся ли на участке работы. И если нет, то лицензию отозвать. Кроме того, можно пересмотреть старые месторождения золота в Кузбассе - провести их переоценку и переопробование. Потому что на рынке уже есть оборудование, позволяющее улавливать так называемое тонкое или мелкое золото, которое до сих пор никто не учитывал, в том числе и при геологоразведке. Во времена золотой лихорадки в Кузбассе такое золото не брали, считая бросовым. И сейчас подавляющее большинство предприятий его упускает.

- На современных шлюзах улавливается не более пятидесяти процентов драгметалла крупностью меньше миллиметра, все остальное уходит в "хвосты". Но в начале 1970-х на одном из крупных месторождений в Тисульском районе отобранные при разведке золотые пробы подвергли дополнительным методам улавливания. И содержание золота в пробах оказалось втрое больше, - подчеркивает Якушев. - После этого предложили включать во все лицензионные соглашения пункт об обязательном обеспечении разведки и добычи запасов с учетом тонкого золота. За счет него, по оценкам экспертов, запасы можно было увеличить процентов на семьдесят. И сегодня, думаю, следует обратить на это внимание и внедрять в существующие технологические схемы разведки золотоносных участков дополнительное оборудование. Его производят в том числе и в Новосибирске, оно не так уж дорого стоит, но при этом открывает новые перспективы для развития золотодобычи.

Какое бы золото ни разведывали и ни добывали с помощью специалистов "Горной геологии" и "Лидера", особое внимание во всех проектах отводится экологической составляющей. И в первую очередь - сохранению водных ресурсов. Так, вода, используемая на промывке проб, поступает в пруд-отстойник, а потом возвращается обратно уже очищенной, чтобы использоваться в третий, пятый, десятый раз. Высочайшая квалификация позволяет геологам, буровикам и проектировщикам работать качественно, передавая свои знания и опыт молодым. Преемственность и наставничество - две важных и неизменных составляющих успешной деятельности компании настоящих профессионалов.

ООО "Горная геология":

г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 256, корпус 4,

тел. (83842) 45-26-23, geogor@mail.ru

Уважаемые коллеги, друзья!

От всей души примите поздравления с Днем геолога! Крепкого вам здоровья, успехов в работе и удовлетворения от нее. Желаю, чтобы работа приносила вам не только доход, но и радость, чтобы доставляла удовольствие. И пусть ваши дети любят свою будущую или настоящую профессию так же сильно, как любите ее вы!

Евгений Якушев, директор ООО "Горная геология"

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