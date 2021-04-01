На территории регионов СФО, подведомственных департаменту, сейчас действует 1060 лицензий на право пользования недрами. За минувший год в федеральный бюджет мы, согласно плану, перечислили 958 миллионов рублей.

Основная часть этой суммы - разовые платежи победителей аукционов, получивших лицензии на месторождения либо так называемые прирезки к уже отрабатываемым участкам. В течение года было аннулировано 34 лицензии - но лишь те, прекращение которых инициировали сами недропользователи. Дело в том, что правительство РФ, в связи с пандемией коронавируса, издало постановление N440, ровно на год продлившее лицензии, срок действия которых истекал в 2020-м, а также уведомления о досрочном прекращении права пользования недрами.

В 2021 году мы должны пополнить госбюджет более чем на 1,6 миллиарда рублей. Надеюсь, справимся. Пока назначено два аукциона: на Терсинское месторождение минеральной воды в Кузбассе (стартовый платеж 693 тысячи рублей) и Захаровское месторождение полиметаллических руд в Алтайском крае. Сумма разового платежа по второму участку из-за изменения ставок налога на добычу полезных ископаемых увеличилась с 600 миллионов до 2,184 миллиарда рублей. Это по силам только очень крупному инвестору. А лицензия на освоение Терсинского месторождения выставлена на торги еще и по инициативе правительства Кузбасса. Прежний пользователь лишился права на эксплуатацию участка из-за допущенных нарушений. Компания неоднократно обращалась в суд за оспариванием решения департамента, но безуспешно.

К слову, уже несколько лет продолжаются споры по поводу начала освоения запасов каменного угля недалеко от города-спутника Кемерова Лесная Поляна. В декабре 2019-го лицензия у ООО "Шахта "Лапичевская" была отозвана досрочно, но компания оспорила соответствующее решение Федерального агентства по недропользованию в суде, который встал на сторону компании. В свою очередь Роснедра в настоящее время обратились в Верховный суд РФ. Какое бы решение он ни принял, работы на участке, по нашему мнению, могут начаться только после восстановления лицензии. Пока же, насколько нам известно, лицензия не восстановлена.

Тем временем мы размещаем госзаказы на работы по воспроизводству минерально-сырьевой базы. Если в 2020 году был всего один такой объект, то в нынешнем уже объявлены конкурсы на три: два участка с прогнозными запасами золота, серебра и полиметаллов в Алтайском крае и Новосибирской области, а также объект с запасами подземных вод под Новосибирском. Их общая стоимость - почти 600 миллионов рублей. Итоги конкурсов, на часть из которых было подано много заявок, подведем в ближайшее время.

А вот крупный нефтеносный участок на стыке Новосибирской, Омской и Томской областей в план геологоразведочных работ на 2021 год за счет средств федерального бюджета (стартовая сумма - почти 700 миллионов рублей) не попал. По действующим же шести лицензиям в Омской области за минувший год было добыто более 110 тысяч тонн нефти, а в Новосибирской - более 80 тысяч тонн по пяти лицензиям. Сокращение объемов добычи продолжается, что связано с общемировой ситуацией. Так что компаниям, которые осваивают нефтяные запасы в сложных условиях Сибири (в частности, на обводненных и выработанных месторождениях), пригодятся любые меры поддержки, позволяющие снизить себестоимость добываемого сырья.