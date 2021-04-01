Новости

Бразилия обновила рекорд по смертности от коронавируса 07:46
Стрельба в Калифорнии унесла жизни четырех человек 07:37
Привязавший тюбинг с ребенком к своей машине мужчина пойдет под суд 07:04
В Роспотребнадзоре назвали сроки окончания в стране эпидемии COVID-19 06:32
В Хабаровске на ремонт дорог направят 1,4 млрд рублей 06:31
Несколько человек погибли при стрельбе в штате Калифорния 06:23
В трех префектурах Японии усилят ограничения из-за коронавируса 05:46
На Чукотке стартовала гонка на собачьих упряжках "Надежда" 05:33
Российские миротворцы доставили гумпомощь в Нагорный Карабах 05:29
Мэрию Владивостока эвакуировали после сообщения о "минировании" 04:20
Во Владивостоке уходивший от погони автомобиль упал с пирса в море 04:14
На заводе Johnson & Johnson в США испортили 15 млн доз вакцины 02:54
Два региона Австрии вслед за Веной продлят локдаун из-за COVID-19 02:39
Медработников в Италии обязали пройти вакцинацию от коронавируса 01:27
В США начнут прививать детей от COVID-19 до начала нового учебного года 01:13
Теннисист дисквалифицирован на 14 лет за договорные матчи 00:59
В Тбилиси закидали яйцами гостиницу, где остановился журналист Познер 00:57
"Академик Черский" прибыл к месту достройки "Северного потока-2" 31.03.2021
Управление Суэцкого канала задержит Ever Given до конца расследования 31.03.2021
Состав вакцин от коронавируса можно менять при появлении новых штаммов 31.03.2021
С понедельника в Греции откроются промтоварные магазины 31.03.2021
Росгвардия назвала правильными действия спецназа при штурме дома в Вешках 31.03.2021
Чорлука объявил о решении покинуть "Локомотив" 31.03.2021
Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные до 1 мая 31.03.2021
Алексей Оверчук обсудил изменение климата с управляющим Всемирного банка 31.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
Зачем в России вводится реестр туристических агентов
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
В каких случаях гражданская супруга становится наследницей
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
01.04.2021 06:47

Индонезия станет ближе

Мукомолы Сибири просят вернуть субсидии на перевозку их продукции
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 69(8420)
Мукомольная отрасль для Алтайского края - главный потребитель выращиваемого в регионе зерна, обеспечивающий сбыт продукции местных сельхозпроизводителей. Это градообразующие предприятия и рабочие места. Вместе с тем у краевых зернопереработчиков достаточно проблем, главная из которых на сегодняшний день - высокие затраты на железнодорожные перевозки. Алтайским мукомолам крайне сложно не только отправлять свою продукцию на экспорт, но и поставлять ее в другие регионы страны.

- Перевозки зерна внутри России осуществляются по льготному железнодорожному тарифу. А муку и крупу мы везем без скидок. То, что семьдесят-восемьдесят процентов всей экспортируемой российской муки поставляется из Сибири, прежде всего из Алтайского края - это не благодаря, а вопреки, - отметил на недавней Зимней зерновой конференции в Белокурихе глава группы компаний "Мука Беляевская" Сергей Беляев. - При необходимости развития несырьевого экспорта переработчики остаются под тяжелым прессом. Пятидесятипроцентная субсидия провозной платы для экспортеров на транспортировку муки до станций пограничных переходов и морских портов сокращена до 25 процентов. Что касается внутреннего потребления, то некогда восемьдесят процентов выпускаемой в Алтайском крае муки поставлялось в другие регионы России. Теперь мы проигрываем ценовую конкуренцию производителям из европейской части страны, которые, к слову, сами вывозят сырье из СФО по льготному тарифу. Назрели перемены. Как минимум нужно уравнять в льготах перевозку пшеницы и продуктов зернопереработки. В противном случае мы потеряем зернопереработку в Сибири. Экспорт продукции мукомольной промышленности может вообще сойти на нет.

Что дает предприятиям Сибири нацпроект "Производительность труда"

Еще пятнадцать лет назад Союз зернопереработчиков Алтая при поддержке краевой администрации добивался введения льготного железнодорожного тарифа на вывоз муки из региона. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, настаивала на том, что льгота должна распространяться не только на вывоз, но и на ввоз, не только на Алтайский край, но и на другие регионы Сибири, и не только на муку, но и на зерно. В результате с 2008-го по 2013 год правительство РФ ежегодно принимало соответствующие решения, а потом льгота была включена в постоянно действующий прейскурант железнодорожных тарифов и распространилась на все регионы России. Но с 2019 года тарифные преференции в отношении муки и других продуктов переработки отменены, а льгота действует только на вывозимое из Сибири зерно.

- Алтайский край входит в число одиннадцати регионов страны с индивидуальными планами развития для преодоления социально-экономического отставания, - напоминает министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. - Мы предлагали включить в этот план введение льготного железнодорожного тарифа и меры по увеличению экспорта продуктов зернопереработки. Но единственное, что удалось сделать, - устранить с помощью Россельхознадзора нетарифные барьеры в отношении Китая. Увы, с годами объем экспорта нашей продукции зернопереработки уменьшается.

Впрочем, схожие проблемы испытывают коллеги из соседнего Казахстана, активно продающего муку в страны Центральной Азии.

- У нас второй год разрабатывают дорожную карту по сохранению в стране зерноперерабатывающих мощностей, но, к сожалению, наработанных механизмов поддержки пока нет. Минторг советует продавать муку на бирже. Но вы можете представить афганского трейдера, покупающего муку на нашей бирже? - сетует директор Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.

Единственный механизм, по мнению Евгения Гана, хорошо работающий в Казахстане последние два года, связан с субсидированием восьмидесяти процентов затрат на транспортировку экспортной муки.

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Минсельхоз может отказаться от экспортных пошлин на зерно

А в Узбекистане действуют заградительные пошлины на муку из Казахстана и России, но не на зерно. Это позволяет развивать местную мукомольную промышленность.

- Мы мечтаем пробиться с нашей продукцией в Индонезию и Афганистан. Потому что в этих странах рост доходов населения приводит к росту потребления муки, и это рынок для сибиряков. Нужна внятная господдержка. Государство вводило льготы для поддержки экспорта, но, как отметил министр финансов России Антон Силуанов, всякий раз между государством и льготополучателем появляется некая прослойка. В итоге и государство теряет деньги, и до адресата они не доходят. Чтобы такого не было, мы, например, просили убрать ограничения с субсидирования провозной платы при экспорте муки рамками железнодорожных тарифов, вернувшись к пятидесятипроцентному субсидированию всей провозной платы. Однако ограничения оставили, - отмечает президент Союза переработчиков Алтай Валерий Гачман.

Алтайские зернопереработчики намерены согласовать свою позицию с руководством края и, если необходимо, с другими аграрными территориями, и обратиться в минсельхоз РФ с предложениями о мерах господдержки для развития внутренних и экспортных поставок сибирской муки и крупы.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Макрон ввел общенациональный карантин во Франции с 3 апреля
В Роспотребнадзоре назвали сроки окончания в стране эпидемии COVID-19
СК показал видео из сгоревшего дома в Новых Вешках
Управление Суэцкого канала задержит Ever Given до конца расследования
Названы основные версии возникновения трещин в корпусе МКС