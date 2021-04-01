Мукомольная отрасль для Алтайского края - главный потребитель выращиваемого в регионе зерна, обеспечивающий сбыт продукции местных сельхозпроизводителей. Это градообразующие предприятия и рабочие места. Вместе с тем у краевых зернопереработчиков достаточно проблем, главная из которых на сегодняшний день - высокие затраты на железнодорожные перевозки. Алтайским мукомолам крайне сложно не только отправлять свою продукцию на экспорт, но и поставлять ее в другие регионы страны.

- Перевозки зерна внутри России осуществляются по льготному железнодорожному тарифу. А муку и крупу мы везем без скидок. То, что семьдесят-восемьдесят процентов всей экспортируемой российской муки поставляется из Сибири, прежде всего из Алтайского края - это не благодаря, а вопреки, - отметил на недавней Зимней зерновой конференции в Белокурихе глава группы компаний "Мука Беляевская" Сергей Беляев. - При необходимости развития несырьевого экспорта переработчики остаются под тяжелым прессом. Пятидесятипроцентная субсидия провозной платы для экспортеров на транспортировку муки до станций пограничных переходов и морских портов сокращена до 25 процентов. Что касается внутреннего потребления, то некогда восемьдесят процентов выпускаемой в Алтайском крае муки поставлялось в другие регионы России. Теперь мы проигрываем ценовую конкуренцию производителям из европейской части страны, которые, к слову, сами вывозят сырье из СФО по льготному тарифу. Назрели перемены. Как минимум нужно уравнять в льготах перевозку пшеницы и продуктов зернопереработки. В противном случае мы потеряем зернопереработку в Сибири. Экспорт продукции мукомольной промышленности может вообще сойти на нет.

Еще пятнадцать лет назад Союз зернопереработчиков Алтая при поддержке краевой администрации добивался введения льготного железнодорожного тарифа на вывоз муки из региона. Федеральная антимонопольная служба, в свою очередь, настаивала на том, что льгота должна распространяться не только на вывоз, но и на ввоз, не только на Алтайский край, но и на другие регионы Сибири, и не только на муку, но и на зерно. В результате с 2008-го по 2013 год правительство РФ ежегодно принимало соответствующие решения, а потом льгота была включена в постоянно действующий прейскурант железнодорожных тарифов и распространилась на все регионы России. Но с 2019 года тарифные преференции в отношении муки и других продуктов переработки отменены, а льгота действует только на вывозимое из Сибири зерно.

- Алтайский край входит в число одиннадцати регионов страны с индивидуальными планами развития для преодоления социально-экономического отставания, - напоминает министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. - Мы предлагали включить в этот план введение льготного железнодорожного тарифа и меры по увеличению экспорта продуктов зернопереработки. Но единственное, что удалось сделать, - устранить с помощью Россельхознадзора нетарифные барьеры в отношении Китая. Увы, с годами объем экспорта нашей продукции зернопереработки уменьшается.

Впрочем, схожие проблемы испытывают коллеги из соседнего Казахстана, активно продающего муку в страны Центральной Азии.

- У нас второй год разрабатывают дорожную карту по сохранению в стране зерноперерабатывающих мощностей, но, к сожалению, наработанных механизмов поддержки пока нет. Минторг советует продавать муку на бирже. Но вы можете представить афганского трейдера, покупающего муку на нашей бирже? - сетует директор Союза зернопереработчиков Казахстана Евгений Ган.

Единственный механизм, по мнению Евгения Гана, хорошо работающий в Казахстане последние два года, связан с субсидированием восьмидесяти процентов затрат на транспортировку экспортной муки.

А в Узбекистане действуют заградительные пошлины на муку из Казахстана и России, но не на зерно. Это позволяет развивать местную мукомольную промышленность.

- Мы мечтаем пробиться с нашей продукцией в Индонезию и Афганистан. Потому что в этих странах рост доходов населения приводит к росту потребления муки, и это рынок для сибиряков. Нужна внятная господдержка. Государство вводило льготы для поддержки экспорта, но, как отметил министр финансов России Антон Силуанов, всякий раз между государством и льготополучателем появляется некая прослойка. В итоге и государство теряет деньги, и до адресата они не доходят. Чтобы такого не было, мы, например, просили убрать ограничения с субсидирования провозной платы при экспорте муки рамками железнодорожных тарифов, вернувшись к пятидесятипроцентному субсидированию всей провозной платы. Однако ограничения оставили, - отмечает президент Союза переработчиков Алтай Валерий Гачман.

Алтайские зернопереработчики намерены согласовать свою позицию с руководством края и, если необходимо, с другими аграрными территориями, и обратиться в минсельхоз РФ с предложениями о мерах господдержки для развития внутренних и экспортных поставок сибирской муки и крупы.