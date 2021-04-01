На Алтае полицейский расстрелял табун лошадей

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту расстрела девяти лошадей в Усть-Коксинском районе.

По предварительным данным, в ночь с 28 на 29 марта между поселками Власьево и Тюгурюк на пасущихся животных напал неизвестный. Он убил 8 кобыл и одного жеребца, принадлежащих сельчанам. Еще две кобылы поручили ранения. Хозяева табуна оценили ущерб в 1,3 миллиона рублей.

- Установлено, что настоящее преступление совершено сотрудником полиции Онгудайского района. Он стрелял из личного зарегистрированного нарезного охотничьего оружия, в связи с чем прокурором Усть-Коксинского района уголовное дело передано по подследственности в Усть-Канский МСО СУ СКР по Республики Алтай, - сообщает прокуратура Республики Алтай.

По каким причинам полицейский напал на табун, пока не сообщается. Отмечается, что министру внутренних дел Республики внесено представление в связи с недостатками в работе по морально-этической и профессиональной подготовке кадров.